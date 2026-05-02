El Barça gana y acaricia el título de Liga

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, señaló como “importante” ganar este sábado en El Sadar a Osasuna (2-1), y dejó de lado lo que haga el Real Madrid este domingo ante el Espanyol.

"Muy feliz por el equipo, por el club, por los seguidores. Ha sido un partido muy complicado, sobre todo en el primer tiempo. El equipo está feliz", reconoció el técnico alemán sobre la victoria en Pamplona.

Flick fue claro ante la posibilidad de ganar este domingo el título, dependiendo de lo que haga el Real Madrid ante el Espanyol: “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero primero tiene que jugar el Real Madrid contra el Espanyol, y si ganamos, lo celebraremos”.

"No, aún no. No es el momento, habrá que esperar a mañana o a la próxima semana. Nosotros ya hemos hecho el trabajo. Estoy muy contento con el trabajo del equipo, sobre todo en defensa", continuó.

Preguntado por si verá el choque del Madrid, Flick respondió con humor: "No lo sé. Igual me iré con mi mujer a ver el Mago Pop"

Y es que con su victoria ante los Rojillos, el Barcelona dio un paso firme hacia el título de liga gracias a los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres, en un partido que se le complicó en el tramo final tras el tanto de Raúl García de Haro.

Un centro de mucha calidad de Rashford terminó en la cabeza de Lewandowski, quien metió la testa ganando la acción a Rosier y firmó el 0-1.

Cinco minutos después, Ferran pareció hacer la sentencia con su gol en el 86, aunque dos después fue Raúl García de Haro quien anotó de cabeza el 1-2 a centro tenso de Bretones.

Finalmente, el Barcelona aguantó con incertidumbre ante el empuje de Osasuna para llevarse tres puntos que podrían darle este domingo el título de liga.