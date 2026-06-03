Estudiantes de UMIP representan a Panamá en Posidonia 2026, el principal evento de la industria marítima mundial

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), participa con sus estudiantes en Posidonia 2026, el encuentro más importante de la industria marítima a nivel mundial.

Esta oportunidad representa un importante logro académico y profesional para los jóvenes, quienes tendrán la responsabilidad de representar tanto a la UMIP como a Panamá, en uno de los escenarios más relevantes del sector marítimo internacional.

La selección de los estudiantes se realizó con base en criterios de mérito, reconociendo su excelencia académica, liderazgo, compromiso institucional y dominio del idioma inglés.

Estos atributos les han permitido acceder a una experiencia de alto nivel, donde podrán interactuar con líderes de la industria, empresas especializadas, organismos internacionales y profesionales que impulsan la transformación del comercio y el transporte marítimo global.

Durante su participación en Posidonia 2026, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano las tendencias, innovaciones y desafíos que marcan el presente y el futuro del sector marítimo, fortaleciendo así su formación profesional y ampliando su visión sobre las oportunidades que ofrece esta industria estratégica para el desarrollo económico mundial.

La presencia de estudiantes de la UMIP, en este importante evento internacional refleja el compromiso de la universidad con la formación de profesionales altamente capacitados, preparados para responder a las exigencias de un entorno cada vez más competitivo y dinámico.

Asimismo, constituye un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la dedicación que han demostrado a lo largo de su trayectoria académica, valores que les permiten convertirse en embajadores de la excelencia educativa de la UMIP y del potencial del talento joven panameño.

Con su participación en Posidonia 2026, estos estudiantes no solo fortalecen sus competencias profesionales y amplían su red de contactos internacionales, sino que también contribuyen a posicionar a Panamá como un referente marítimo mundial y a proyectar el liderazgo de las nuevas generaciones que impulsarán el futuro de la industria marítima.