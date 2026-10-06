Excluyen autonomía de Centro de Despacho de proyecto de electricidad

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley No. 705 que reforma el servicio público de electricidad.

Fue una sesión que tomó menos de 90 minutos y en la se aprobaron las modificaciones presentadas por las bancadas aliadas y fueron rechazadas las de la Coalición Vamos.

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Los diputados que votaron a favor fueron Jamis Acosta (Realizando Metas), José Luis Varela (Panameñista), Julio de la Guardia (Cambio Democrático), Crispiano Adames (PRD) y los suplentes de Néstor Guardia (PRD) y Ariel Vallarino (RM), Berta Moreno y Luis Charris, respectivamente.

Los que se opusieron fueron Jorge González y Yamireliz Chong, de Vamos.

El diputado José Pérez Barboni, de Moca, se opuso a algunos artículos, aunque estuvo ausente en la mayor parte de la sesión.

El suplente de Pérez Barboni, Kevin Carrillo, avaló algunos artículos y una propuesta de reforma del artículo 8, presentado por el oficialismo y sus aliados, no obstante, Pérez Barboni dijo después que el artículo no fue aprobado con el contenido que, supuestamente, se había acordado.

Hay que destacar que la propuesta de darle autonomía al Centro Nacional de Despacho (CND), al final fue retirada.'



El proyecto regula las empresas del sector eléctrico para que cumplan con los clientes finales, colocando como norte la calidad del servicio.



Diputados de la comisión buscaron darle autonomía al Centro Nacional de Despacho, pero al final la propuesta fue retirada.

La diputada Chong lamentó que no se hayan discutido las 55 modificaciones que habían hecho al proyecto y que se hayan dejado otros temas por fuera del debate.

Al respecto, el diputado Acosta, quien preside la comisión, le respondió a la diputada que llegó tarde al debate, cuando sus propuestas habían sido presentadas y leídas.

Nadie de la Secretaría de Energía ni de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) intervino en esta ocasión.