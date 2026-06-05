Expo Vocacional Futuro 360° de Meduca orientará a miles de jóvenes del 8 al 11 de junio

Con entusiasmo, curiosidad y el objetivo de construir su futuro profesional, miles de estudiantes de escuelas oficiales y particulares de las 16 regiones educativas del país participarán en la Expo Vocacional Futuro 360°, del 8 al 11 de junio de 2026.

Esta jornada, organizada por el Ministerio de Educación (Meduca), busca orientar a los jóvenes sobre las diversas oportunidades académicas y profesionales disponibles en Panamá.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que esta innovadora experiencia educativa y vocacional, inspirada en la emoción y el espíritu del Mundial de Fútbol, tiene como propósito guiar a los estudiantes en el descubrimiento de sus talentos, la exploración de nuevas oportunidades y la elección consciente de su futuro. Además, anunció que este año el país invitado será la República de Colombia.

Bajo el lema ‘Descubre, Explora, Elige tu Camino’, la directora de Orientación Profesional, Iliana Cortéz, anunció que esta gran experiencia se desarrollará de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y tendrá la participación de reconocidos profesionales nacionales, así como conferencistas internacionales de Amazon Web Services, entre otras organizaciones aliadas, quienes compartirán conocimientos, tendencias e innovaciones para inspirar a los estudiantes.

Mientras que Alberto Gaitán, de la productora Gaitán Bros, destacó que asumen el reto de ofrecer a los estudiantes herramientas innovadoras que generen un impacto positivo en la toma de decisiones, especialmente al momento de elegir la carrera que desean estudiar o la profesión en la que quieren desarrollarse.

Asimismo, señaló que uno de los principales desafíos para esta edición es superar el nivel de producción alcanzado en 2025, apostando por una experiencia más dinámica, creativa e interactiva para todos los participantes.

Javier Hurtado, director nacional de Educación Ambiental del Meduca, explicó que el evento tendrá la participación de los estamentos de seguridad y entidades de apoyo, entre ellas la Policía de Niñez y Adolescencia, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) y la Cruz Roja Panameña. Estas instituciones reforzarán la seguridad, la orientación y la atención de los asistentes durante la jornada.

Universidades estatales y particulares, institutos técnicos, entidades gubernamentales, ocho casas de estudios superiores de Colombia y delegaciones internacionales de distintos países participarán en esta gran vitrina educativa y vocacional, que ofrecerá a los estudiantes información académica, orientación profesional y oportunidades de formación para su futuro.

El pitazo inicial de esta gran experiencia se desarrollará en Soho Mall, ubicado en calle 50; se realizará en medio de la celebración del Día del Orientador Panameño y de la conmemoración del décimo aniversario de la Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional (DNOEP); transformarán el recinto en el ‘Estadio del Futuro’.