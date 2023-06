Falta de medicamentos en la CSS podría agravarse

Aunque las autoridades nacionales y de la Caja de Seguro Social aseguren que cuentan con 90% en abastecimiento de medicamentos, el restante 10% "está causando estragos", expresó Enma Pinzón, de la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Crónicas (Fenaeccd).

Los pacientes aseguran que hay entre 40 y 50 medicamentos que a la fecha no se dispensan en las farmacias de la institución y que son especiales y de gran demanda.

Además, agregaron que la situación podría empeorar para fin de año, toda vez que la Contraloría General regresó a la CSS, 144 contratos de medicamentos para que se revisara las cantidades solicitadas.

Pinzón detalló que de esa cantidad, 72 renglones están en asesoría legal, 37 le falta el endoso del proveedor, 3 están por la firma del director general de la CSS, 9 en planificación para ser revisados, 5 en fiscalización de Contraloría y solo 14 están pendientes de firmas de entrega.

Alexander Pineda, por parte de los pacientes renales, describió que este año ha sido intermitente, ya que los medicamentos llegan y se acaban en poco tiempo, lo que deja a uno con la percepción de que hay "muy mala planificación del administrador" que tiene que ver con el tema.

"Señor presidente, intervenga y pida la realidad. Esto no es reunirse con la industria, con las empresas que distribuyen, esto es oír al paciente y el clamor que día a día su salud se desmejora por la falta de medicamentos", solicitó Pineda a Laurentino Cortizo.

La CSS no solo ha quedado mal con estos pacientes, sino también con los proveedores, tras conocerse que se le deben $48 millones, de los que $19 millones cayeron en vigencia expirada.

El Gobierno ha tratado de erradicar este flagelo, sin embargo, sus acciones no han sido efectivas.

La última, que es la compra de medicamentos en desabastecimiento crítico mediante cotización en línea no marcha como se espera, al punto que a esta altura no se ha convocado la totalidad de la lista de 132 productos que fue publicada el 16 de enero.

“Se han hecho dos listas más y, lastimosamente, ha pasado más de un mes y ni siquiera lo he firmado”, dijo Emilia Martínez, representante de los pacientes en este equipo interinstitucional que cuestionó que este mecanismo haya dado resultado.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Recientemente, se conoció del fallecimiento de una joven que no pudo realizarse un trasplante de médula ósea por la falta de un medicamento necesario para la cirugía.

Esta triste historia no es la única y son innumerables aquellos pacientes que requieren medicamentos no incluidos en el cuadro básico de la CSS y llevan más de un año esperando que se les compre.

Este es el caso de Aura Coronel, cuya hija fue diagnosticada como la primera paciente en el país con síndrome hemolítico urémico atípico, enfermedad que la obliga a asistir a hemodiálisis, ya que afectó sus riñones.

Lleva ocho años esperando por un medicamento muy costoso sin que la CSS haya podido conseguirlo y que se requiere para ser candidata a trasplante de riñón.

“Tiene 33 años y no se quiere morir en una máquina, sino ser una persona productiva”, narró su madre.

En síntesis, puede que en la CSS haya medicamentos básicos, pero aquellos que se requieren para tratar enfermedades que cada vez ganan más espacios entre la población, son difíciles de conseguir.

“Si no hay acetaminofén ni ácido fólico se pueden conseguir fácilmente, pero si no tengo medicamentos para cáncer y la sustancia para medir el pH de personas en diálisis, estoy atentando contra su vida. Los productos críticos no deben de faltar”, expresó Pinzón.

Al final, consideran que esto ocurre por falta de dinero, debido a que se prioriza en otros temas y la salud, al parecer, no es prioridad.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!