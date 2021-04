Fernando Ábrego: Meduca no crea confianza para el retorno a las aulas

No se oponen a un retorno a las aulas, siempre y cuando se salvaguarde la vida y salud de los estudiantes y los docentes, dijo a El Trino el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, sobre las clases semipresenciales, anunciadas por el Ministerio de Educación (Meduca).

Versión impresa

¿Están o no de acuerdo los docentes con el retorno a las aulas de clases?

Estamos de acuerdo, de manera segura. El mismo Meduca conjuntamente con el Ministerio de Salud (Minsa) establecen los principios fundamentales, que sea seguro, progresivo, flexible, y en ese sentido, no nos oponemos a las clases semipresenciales, porque es lo que toda la vida hemos hecho, pero aquí no podemos ir a los centros educativos si no se garantiza la seguridad para evitar el de contagio de estudiante, administrativo y docentes.

¿Qué preocupa a los gremios docentes?

El contagio. Lo que queremos evitar, es que el país que ha hecho un gran esfuerzo en lograr lo que tenemos en estos momentos en materia de contagios, se vaya a disparar nuevamente por razones de que el Meduca no tomó las precauciones necesarias. Hasta este momento, lo único que tenemos es un nuevo decreto que por sí mismo, no transforma la realidad que se vive en cada una de las escuelas y colegio del país. No es un compromiso de parte de las autoridades para garantizar las medidas de bioseguridad.

¿Cuándo será el momento apropiado para el retorno a las aulas?

Cuando se le explique a los padres de familias las guías, se haga docencia y se genere confianza en la comunidad y empoderamiento de lo que involucra la semipresencialidad. Ese proceso de divulgación no se ha hecho. No basta con anunciar que se están vacunando a los docentes o que hay medidas de bioseguridad, hay que explicarle a los padres de familias que existen y cómo se van a desarrollar, que aparezcan los nombres de las escuelas y colegios que van a iniciar clases. Falta mucha información que no entendemos por qué las autoridades educativas no las divulgan.

¿Qué impidió a los planteles estar preparados cuando Meduca presentó el Plan desde mayo del año pasado?

Hace aproximadamente siete meses que las guías de las medidas de bioseguridad están listas, se conformaron los comités escolares de salud, pero durante el 2020 se abandonaron las reparaciones menores, se suspendieron las construcciones de nuevas aula y edificios, y nos hemos enterado por investigación propia, que muchos de esos recursos se utilizaron para el tema de salud. Es un tema que estamos investigando. Ahora resulta que a muchas escuelas, no solo se le quitó sus recursos para los proyectos de infraestructura, sino que tampoco se le desembolsó el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (Fece). Todo esto ha coadyuvado a que las escuelas no estén listas.

¿Por qué rechazan el proceso de certificación?

Hay dos aspectos, uno está relacionado con quién tiene la facultad para certificar una escuela, la guía establece claramente que es el Minsa, nosotros tuvimos conocimientos que las regionales de educación estaban certificando las escuelas; el otro tema, son los criterios que se están utilizando para la certificación. Muchas personas en Panamá desconocen el cuestionario para poder certificar un centro educativo, y eso crea suspicacia. Inicialmente, según información del Meduca, se establecía que eran escuelas de no más de 50 estudiantes como matrícula, y eso tenía que estar dentro de la certificación. El suministro de agua potable, de la 3, 168 escuelas y colegios a nivel nacional, hay 1,100 que no tienen agua potable; si estaba depositado el Fece, si había suficientes insumos de limpieza, cuántos trabajadores tenían las escuelas. Hay una serie de criterios que había que conversar con las comunidades educativas, no solo con los directores.

La educación semipresencial ya fue aprobada, ¿Qué pasará con los gremios que se oponen?

Eso será una decisión propia de cada docente, pero los gremios magisteriales que hemos estado en la lucha de privilegiar la vida de la comunidad educativa, si se cumple con todo los requisitos iniciaremos el proceso de semipresencialidad, pero el decreto 345 de abril dice que es de carácter voluntario, lo que implica y tendríamos que analizarlo, que no se puede obligar al padre enviar a los estudiantes, pero podría ser que el Estado está abandonando su responsabilidad de salvaguardar la vida, porque a lo mejor está pensando no invertir en educación. Se necesita más que un decreto, falta voluntad política para hacer las cosas, y siento que no hay un compromiso real sobre lo que se está exigiendo. Hay muchas personas hablando de semipresencialidad sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad.

¿Qué significa que sea voluntario?

La recarga laboral del docente. Entendemos que la semipresencial ha sido creada para los estudiantes que no pueden estar permanentemente conectados, pero no a costa de la vida de los estudiantes, administrativo, docentes y sus familias.

VEA TAMBIÉN: Carmen Aparicio: Padres no están obligados a enviar a sus hijos a las aulas

¿Qué balance hace de la educación a distancia, y educación virtual?

La educación a distancia ha sido posible por esfuerzo de los padres de familia, más que por el Meduca. Aquí hubo países, independientemente de la opinión política que podamos tener de los presidentes, que distribuyeron dispositivos a sus estudiantes, a docentes y dieron Internet, que cumplieron con la gratuidad de la educación, ese no ha sido el caso de Panamá. Desde el punto de vista de la calidad, ha creado distinto tipos de estudiantes, esto implica que a nivel de la competencia será desigual en cuanto al conocimiento. Definitivamente, que la educación a distancia tendrá un impacto en el futuro, por el poco interés del Gobierno Nacional, por la falta de conectividad y dispositivos. Los estudiantes que no se conectaron o desertaron están en el programa de aprendizaje acelerado, pero las razones por las nunca se conectaron o abandonaron las aulas, son las mismas.

¿Se ha reunido Asoprof con Meduca?

En el caso de Asoprof, desde el mes de junio no hemos sido invitados a la mesa bilateral. Nos reunimos con la señora ministra, Maruja Gorday de Villalobos el 30 de marzo y solicitamos la invitación para la mesa bilateral, y hasta la fecha, no aparece en el correo ninguna invitación, salvo que haya sido suspendida. Ese escenario de la mesa bilateral es para que los gremios magisteriales hagan las críticas, pero también presenten las propuestas.

Escucha la entrevista completa en nuestro PodCast #ElTrino

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!