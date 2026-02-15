Fuerza Pública ha realizado 207,452 verificaciones ciudadanas en carnaval

Hasta las 6:00 a.m. de este domingo 15 de febrero, la Fuerza Pública ha realizado 207,452 verificaciones ciudadanas, como parte del “Operativo Carnaval Seguro 2026”, enmarcado en el #PlanFirmeza.

Como parte de las acciones preventivas y operativas desarrolladas en calles, playas, carreteras y puntos estratégicos, 530 personas fueron aprehendidas por diversas faltas y delitos, lo que evidencia la presencia activa y la respuesta oportuna de las autoridades.

En las áreas de mayor concentración de celebraciones se registraron 97 tramitaciones por distintas causas: 19 por oficio de captura, 25 por oficio de conducción, 9 por riña, 6 por subrogado penal y 4 por alteración del orden público. Además, se entregaron 3 boletas de citación y se contabilizaron 31 menores de edad dentro de las acciones.

En el informe unificado institucional se destaca que 93,943 vehículos se trasladaron hacia el interior del país y se impusieron 2,653 infracciones: 486 por exceso de velocidad, 186 por accidentes viales, 514 por desatender señales, 61 por embriaguez comprobada y 45 por aliento alcohólico, entre otras.

Durante estas jornadas no se han registrado incidentes mayores que alteren el desarrollo de las festividades, lo que confirma la efectividad del despliegue preventivo y la respuesta inmediata en todo el país por parte de los estamentos de seguridad.

Estos resultados evidencian que la presencia permanente de la Fuerza Pública y la coordinación con los servicios de emergencia han permitido contener situaciones aisladas, reducir riesgos y preservar el orden público en beneficio de miles de familias que disfrutan del Carnaval con confianza.

El Ministerio de Seguridad Pública reafirma que el objetivo del “Carnaval Seguro 2026” es claro: garantizar que la alegría y la seguridad caminen juntas.

El operativo se mantiene activo a nivel nacional, con vigilancia constante y trabajo articulado entre los estamentos de seguridad, que reiteran el llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y prudencia.