IMHPA aclara que Panamá no atraviesa una ola de calor

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) desmintió que Panamá experimenta una ola de calor y temperaturas elevadas fuera del registro histórico del país.

De acuerdo con el instituto, es un hecho conocido que Panamá es un país con un ambiente tropical, ya que estamos situados en la Zona Intertropical. Y los territorios ubicados en esta zona poseen climas tropicales con una alta temperatura media anual.

Según los registros que maneja el IMHPA, sobre las temperaturas registradas en sus estaciones convencionales desde 1981 hasta la fecha, no se ha roto el registro de ninguna de las temperaturas máximas históricas (40, 2º C en 1988 en Balboa). Este año la temperatura más elevada del país se registró en Santiago de Veraguas con 38, 0º C el 14 de abril de 2023, mientras que la máxima histórica en esta región es de 39,4º C, registrada en marzo de 1998.

Abril el mes más caluroso

A inicios de abril el IMHPA señaló que este es el mes más caluroso del año lo que se debe a la posición geográfica de Panamá, teniendo en cuenta que alrededor del 21 de marzo, el Ecuador, paralelo de 0° de latitud, se alinea en ángulo recto con el sol, este evento se denomina Equinoccio Primaveral, porque marca el inicio de la primavera en el hemisferio Norte y su característica principal es que el día y la noche tienen la misma duración.

Esto indica que la distancia que recorren los rayos solares, del Sol a la Tierra, se acorta, por lo cual se intensifica la radiación solar que calienta nuestro planeta. Panamá se encuentra entre los 7 y 10° de latitud Norte, y los rayos solares inciden en el territorio panameño de forma más directa.

El sistema de altas presiones en el Atlántico Norte genera los vientos Alisios, vientos de temperaturas agradables que provienen del noreste y que entran a Panamá, desde diciembre a abril. Y es en este mes cuando ocurre el debilitamiento de los vientos Alisios y a su vez, se da la entrada de la brisa cálida y húmeda del Pacífico.

El instituto enfatizó que Panamá en estos momentos no está siendo afectada por una ola de calor, ya que incluso la temperatura máxima que se registra a la 1:00 p.m. está dentro de sus valores para el mes de abril.

Una ola de calor, meteorológicamente, viene siendo el desplazamiento o llegada de una masa de aire caliente principalmente tropical seca, cálida y con suspensión de partículas microscópicas (ya sea polvo hollín o sal); es un evento de temperaturas extremadamente altas para una región por encima de los valores promedio de temperaturas. Usualmente se le denomina a sí en latitudes medias y altas.

Temperatura del Aire (Ambiente) y Sensación Térmica

Sobre las temperaturas primero hay que señalar que para fines meteorológicos la variable más comúnmente medida es la temperatura del aire (a diversas alturas). La OMM (1992) define la temperatura del aire como “la temperatura leída en un termómetro expuesto al aire, protegido de la radiación solar directa”.

Los termómetros que representan la medición de la temperatura del aire se encuentran ubicados en una estación meteorológica dentro de un abrigo meteorológico, o (entre 1,25 y 2 m, y teniendo en cuenta las normas indicadas en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N.º 8).

Los termómetros que miden la temperatura ambiente suelen denominarse termómetros ordinarios, y los que indican las temperaturas extremas a lo largo de un período de tiempo se denominan termómetros de máxima o de mínima.

Un termómetro que está expuesto al aire libre, como aquellos que están en lugares cerrados no normados como: edificios, casas o automóviles pueden absorber una cantidad de radiación considerable.

La temperatura es el grado de calor o de frío oficial en el aire o ambiente, en meteorología, corresponde a la registrada en un termómetro.

Hay que diferenciar que la sensación térmica es el grado de frío o de calor que el cuerpo humano percibe en su entorno, dependiendo de la temperatura que registra el termómetro y de factores ambientales como la velocidad del viento y la humedad ambiental.

Se espera que para el mes de mayo la lluvia ocurra ligeramente debajo de su valor promedio.

