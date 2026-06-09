Importan arroz para garantizar abastecimiento en el país

El Ejecutivo, ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño y sus posibles afectaciones al sector productor, autorizó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) la importación de 786 mil quintales de arroz en cáscara que, sumados a los 214 mil que llegarán próximamente al país, aseguran el abastecimiento del grano a nivel nacional hasta el 21 de octubre, por lo que no se descarta que haya más acciones de este tipo.

"No hay ninguna razón para preocuparse; estamos permanentemente monitoreando los mercados, adelantos de siembra, producciones e inventarios", señaló el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

Los resultados de estas inspecciones permitirán a las autoridades tomar las decisiones pertinentes para garantizar la disponibilidad del producto.

Además, se analiza la posibilidad de importar arroz para el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a fin de que las Tiendas del Pueblo sigan beneficiando a las personas de escasos recursos.

Los productores, según Linares, están de acuerdo con la medida implementada y formarán parte de una reunión de cadena agroalimentaria en la que se definirán otras estrategias para enfrentar dicho fenómeno climático.

Mencionó que junto al Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) están desarrollando varias mesas agroclimáticas con el objetivo de que los productores puedan adaptar sus cultivos a la nueva realidad del país.

El Mida proyecta que la región de Azuero será la más afectada por esta variación.'