Panamá
Importan arroz para garantizar abastecimiento en el país
- Vivian Jiménez
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- vjimenez@epasa.com
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- @PanamaAmerica
El Ejecutivo, ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño y sus posibles afectaciones al sector productor, autorizó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) la importación de 786 mil quintales de arroz en cáscara que, sumados a los 214 mil que llegarán próximamente al país, aseguran el abastecimiento del grano a nivel nacional hasta el 21 de octubre, por lo que no se descarta que haya más acciones de este tipo.
"No hay ninguna razón para preocuparse; estamos permanentemente monitoreando los mercados, adelantos de siembra, producciones e inventarios", señaló el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.
Los resultados de estas inspecciones permitirán a las autoridades tomar las decisiones pertinentes para garantizar la disponibilidad del producto.
Además, se analiza la posibilidad de importar arroz para el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a fin de que las Tiendas del Pueblo sigan beneficiando a las personas de escasos recursos.
Los productores, según Linares, están de acuerdo con la medida implementada y formarán parte de una reunión de cadena agroalimentaria en la que se definirán otras estrategias para enfrentar dicho fenómeno climático.
Mencionó que junto al Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) están desarrollando varias mesas agroclimáticas con el objetivo de que los productores puedan adaptar sus cultivos a la nueva realidad del país.
El Mida proyecta que la región de Azuero será la más afectada por esta variación.'
21
de octubre, fecha hasta la que tiene abastecimiento el país con la importación.
214
mil quintales de arroz llegarán próximamente a Panamá para abastecer los supermercados.
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