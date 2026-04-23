Impulsan acciones para mejorar las condiciones de vida de la comunidad de Isla Otoque

Una tercera visita recibió la Isla de Otoque de parte de la Primera Dama como parte de un proceso de trabajo continuo orientado a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Este acompañamiento inició tras una primera visita en mayo de 2025, motivada por una carta enviada por residentes de la isla, en la que exponían sus principales necesidades.

Un mes después, en junio de 2025, se realizó una segunda jornada de trabajo que permitió avanzar en la identificación de soluciones.

Desde entonces, se ha mantenido una articulación activa entre instituciones del Estado y aliados del sector privado, con el objetivo de generar respuestas reales y sostenibles en el tiempo.

Durante esta nueva visita, se presentaron avances en acciones interinstitucionales en áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y desarrollo social.

Entre ellas, destacan iniciativas en evaluación y desarrollo como el mejoramiento del acceso y la conectividad marítima, así como el fortalecimiento de las telecomunicaciones, frente a las limitaciones de señal que actualmente enfrenta la comunidad.

En materia de acceso a agua, se avanza en la instalación de un sistema de captación de lluvia del proyecto Lluvia de Felicidad en la Escuela Juana María Menacho de Jiménez, en colaboración con la empresa Rotoplas, contribuyendo a garantizar condiciones básicas para el entorno educativo.

Asimismo, se evalúan alternativas sostenibles para el manejo de desechos sólidos junto a organizaciones especializadas, como parte de un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida en la isla de forma estructural.

Como parte de la jornada, se realizó la entrega de donaciones a ocho familias previamente evaluadas, incluyendo enseres esenciales como colchones, juegos de sábanas, estufas, kits de aseo personal y de limpieza. Adicionalmente, se entregaron 119 galones de pintura destinados al mejoramiento de viviendas en Otoque Oriente y Occidente, contribuyendo a dignificar los espacios habitacionales.

De igual forma, se contempla la incorporación de personas privadas de libertad en proceso de reinserción social, a través del Plan Libertad, quienes participarían en labores de mejora comunitaria, promoviendo el servicio con dignidad y sentido de pertenencia.

La jornada incluyó también una actividad simbólica de siembra de plantones en áreas comunitarias, reafirmando el compromiso con el entorno y el desarrollo sostenible de la isla. Con esta tercera visita, el Despacho de la Primera Dama reafirma su compromiso de dar seguimiento a cada comunidad atendida, demostrando que la transformación social se construye con presencia, continuidad y articulación efectiva.