Incae conversa sobre el liderazgo empresarial que requiere la región ante un mundo que cambia más rápido

INCAE Business School reunió a líderes empresariales, ejecutivos, medios de comunicación y representantes de diversos sectores en el encuentro “INCAE y el Futuro del Liderazgo para las Américas”, un espacio de diálogo orientado a reflexionar sobre los desafíos que marcarán el futuro de la competitividad, el liderazgo y el desarrollo del talento en la región.

Durante la conversación, Alberto Trejos, presidente del Consejo Directivo de INCAE, y Roy Zúñiga, vicerrector académico de la institución, coincidieron en que uno de los principales retos para las organizaciones será desarrollar líderes capaces de adaptarse a entornos cada vez más dinámicos, aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología y tomar decisiones en condiciones de incertidumbre.

Los expertos señalaron que la inteligencia artificial no sustituirá el liderazgo humano, pero sí está redefiniendo las capacidades que las organizaciones necesitan para competir. En este nuevo entorno, la comprensión tecnológica, el pensamiento estratégico, la capacidad de adaptación y el criterio para tomar decisiones se convierten en factores determinantes para el éxito.

“La competitividad de la próxima década dependerá de la capacidad de líderes y organizaciones para interpretar el entorno, tomar decisiones y adaptarse a un cambio acelerado marcado por la inteligencia artificial, la transformación empresarial y una mayor incertidumbre en los mercados”, señaló Alberto Trejos.

Por su parte, Roy Zúñiga destacó que el reto no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en desarrollar personas capaces de utilizarlas de manera efectiva para generar valor.

“El aprendizaje continuo se ha convertido en uno de los principales factores de competitividad para las personas y las organizaciones. La velocidad con la que evolucionan el conocimiento y la tecnología exige una actualización constante a lo largo de toda la trayectoria profesional”, afirmó.

Panamá: una oportunidad para liderar el crecimiento regional

Durante el encuentro también se analizó el papel que Panamá puede desempeñar en la próxima etapa de desarrollo de América Latina. Los panelistas destacaron que el país cuenta con ventajas competitivas únicas gracias a su ubicación geográfica, infraestructura, conectividad y relevancia logística y financiera.

Sin embargo, coincidieron en que el siguiente salto de desarrollo dependerá cada vez más de la capacidad de fortalecer el capital humano, impulsar la innovación y desarrollar líderes preparados para gestionar organizaciones en entornos de cambio permanente.

Como parte del encuentro, INCAE presentó su visión de aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida profesional, acompañando a las personas desde sus primeras etapas de formación hasta posiciones de alta dirección, gobierno corporativo y liderazgo estratégico mediante programas académicos, educación ejecutiva, investigación aplicada y generación de conocimiento.

