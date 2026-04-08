Ingenieros del US Army participarán de la inspección del Puente de las Américas

Una misión del Cuerpo de Ingenieros del US Army (Ejército de Estados Unidos) llegará este jueves a Panamá para colaborar, de manera voluntaria, en la inspección estructural del Puente de las Américas luego de la explosión de tres camiones cisternas que provocó una gran llamarada en el área de la Boca, justo debajo del citado paso vial.

Esta labor, liderada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), surge tras el incidente ocurrido el pasado lunes, sumando así expertos y herramientas de control en un plan de inspección integral.

Se informó que el equipo —integrado por dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo— llega con el objetivo exclusivo de emitir una evaluación técnica sobre el puente y garantizar que su uso es 100% seguro, inclusive para vehículos con carga pesada y grandes buses.

La colaboración es parte del programa entre ambas naciones y se espera que la visita y la inspección al puente por parte de los ingenieros estadounidenses se dé entre el viernes y el sábado.

El próximo lunes, el MOP estará recibiendo un informe detallado de los ingenieros del US Army.

Este accidente dejó varios bomberos heridos y un trabajador de nacionalidad nicaragüense muerto.

A raíz de este hecho, miles de usuarios de esta vía se vieron afectados, ya que durante las primeras horas se restringió el uso del puente.

Después de una primera inspección visual, en la que participó un equipo interinstitucional, se decidió permitir el uso del puente solo para vehículos livianos.



