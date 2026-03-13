Inician primer Diplomado en Inglés Aeronáutico para pilotos

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), en colaboración con el Centro de Lenguas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá (CELUP), iniciaron el primer Diplomado en Inglés Aeronáutico, una iniciativa académica orientada a fortalecer la preparación profesional de los aviadores panameños en materia de competencia lingüística especializada.

Este programa representa el primer diplomado académico desarrollado bajo la alianza entre la UNPAC y la Universidad de Panamá, diseñado con el propósito de fortalecer las habilidades de comunicación aeronáutica de los pilotos, en concordancia con los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El diplomado, con una duración de 80 horas académicas en modo virtual, inició con su primer grupo conformado por 40 pilotos panameños agremiados a la UNPAC, y se desarrollará hasta el 11 de junio. Un segundo grupo iniciará el programa el 31 de marzo, extendiéndose hasta el 8 de julio, lo que refleja el interés del gremio en continuar fortaleciendo su formación profesional.

La secretaria general de la UNPAC, Ilma Velásquez, destacó la relevancia de esta iniciativa académica, señalando que mediante este diplomado “inicia una nueva etapa en la preparación lingüística de los aviadores panameños, fortaleciendo sus capacidades profesionales en un área clave para el ejercicio seguro y eficiente de la aviación”.

Velásquez agradeció el respaldo de la Universidad de Panamá, a través del Centro de Lenguas de la Facultad de Humanidades, cuyo equipo académico es coordinado por el profesor Leonardo Collado, de la Facultad de Ingeniería, junto con las profesoras Cecilia Schwartzer y Natacha Cadavid, facilitadoras del diplomado.

Formación especializad

El diplomado ha sido estructurado en tres componentes académicos fundamentales: Inglés General, Inglés Aeronáutico y Componentes del Inglés Aeronáutico, áreas que integran el enfoque técnico requerido en la comunicación aeronáutica internacional.

Estos componentes abarcan competencias lingüísticas esenciales para los aviadores, entre ellas pronunciación, estructura, vocabulario, fluidez, comprensión e interacción, todas orientadas al fortalecimiento de la comunicación efectiva en entornos operacionales de la aviación.

El programa académico busca que los pilotos consoliden y alcancen los niveles 5 y 6 de competencia lingüística establecidos por la OACI, estándares internacionales que garantizan una comunicación clara, precisa y eficaz, elemento fundamental para la seguridad operacional en la aviación.

Con esta iniciativa, la UNPAC y la Universidad de Panamá fortalecen su alianza estratégica para promover la formación especializada de los pilotos panameños, impulsando la excelencia académica y profesional del sector aeronáutico nacional y consolidando un modelo de cooperación entre el gremio y la academia.