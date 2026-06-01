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Panamá

Junta Comunal de Parque Lefevre celebra la diversidad

Publicado 2026/06/01 08:15:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

Inició la campaña para celebrar la diversidad y dar la bienvenida al mes del Orgullo Gay.

El mes del orgullo gay se realiza el 28 de junio de cada año.

El mes del orgullo gay se realiza el 28 de junio de cada año.

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La Junta Comunal de Parque Lefevre, a cargo de Rody Rodríguez, inició la campaña para celebrar la diversidad y dar la bienvenida al mes del Orgullo Gay que se realiza internacionalmente en junio, pintando puentes con los colores de la agrupación LGBTIQ+.

“Un corregimiento turístico se convierte dándole color y espacios dignos a toda la comunidad”, destacó Rodríguez mientras participaba junto a personal de la Junta Comunal en la pintura del puente de La Fontana.

La publicación en Instagram de la iniciativa generó comentarios de residentes que reconocieron su apuesta a la bandera multicolor al acercarse el mes del orgullo gay, que se realiza el 28 de junio de cada año.

 

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