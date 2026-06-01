Junta Comunal de Parque Lefevre celebra la diversidad

La Junta Comunal de Parque Lefevre, a cargo de Rody Rodríguez, inició la campaña para celebrar la diversidad y dar la bienvenida al mes del Orgullo Gay que se realiza internacionalmente en junio, pintando puentes con los colores de la agrupación LGBTIQ+.

“Un corregimiento turístico se convierte dándole color y espacios dignos a toda la comunidad”, destacó Rodríguez mientras participaba junto a personal de la Junta Comunal en la pintura del puente de La Fontana.

La publicación en Instagram de la iniciativa generó comentarios de residentes que reconocieron su apuesta a la bandera multicolor al acercarse el mes del orgullo gay, que se realiza el 28 de junio de cada año.