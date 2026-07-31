Legalizan aprehensión del menor de edad involucrado en el asesinato de la abogada Nadine Silvera

El crimen de la abogada Nadine Silvera suma una nueva detención, luego de que un Juzgado Penal de Adolescentes ordenara la detención provisional de un joven por su presunta vinculación a este hecho de sangre.

Durante la audiencia, la jueza avaló la aprehensión del adolescente y dio por presentada la imputación por el delito denunciado. Asimismo, acogió la petición de la Fiscalía e impuso la detención provisional al valorar el peligro de fuga, la necesidad de salvaguardar la integridad de los testigos y el riesgo de destrucción de elementos de convicción.

Este resultado de la audiencia guarda relación con un hecho ocurrido el 6 de marzo de 2026, en el que perdió la vida la abogada Silvera.

En junio pasado, un hombre fue aprehendido por la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía de Homicidio en el sector de La Ersa, corregimiento de Pedregal.

El hecho, de acuerdo con las investigaciones, habría sido planificado y habrían participado al menos 5 personas, entre ellos el menor de edad apodado como "Malvaviscos". El adolescente habría ejecutado los 10 disparos que acabaron con la vida de Silvera.

Hechos

Según el reporte policial, la abogada, traductora pública y madre de dos hijos, se encontraba en el asiento del copiloto de una camioneta Honda Pilot color gris cuando dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta de color rojo le efectuaron disparos, hiriéndola de muerte.

En el vehículo también viajaba su pareja, Roberto Alberto Cárdenas Olivares, de 44 años y nacionalidad venezolana, quien resultó ileso.

El ataque armado ocurrió frente a Signature, en Costa del Este, alrededor de las 7:40 de la noche. Nadine recibió tres heridas de proyectil de arma de fuego y falleció en el lugar.