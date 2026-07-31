ENA suspende cierre del Corredor Sur entre Paitilla y Costa del Este

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que el cierre programado del Corredor Sur, entre Paitilla y Costa del Este, no se llevará a cabo este fin de semana. La medida responde a la suspensión de trabajos de ampliación en los entronques de Costa del Este e Hipódromo.

Los trabajos consistían en el izaje de vigas, previstos entre la noche del sábado 1 de agosto y la tarde del domingo 2. Sin embargo, la concesionaria decidió posponer la ejecución para una nueva fecha aún por definir.

De esta manera, la vía permanecerá habilitada en ambos sentidos durante todo el fin de semana, garantizando la movilidad de los usuarios. La suspensión evita congestionamientos y facilita el tránsito en una de las arterias más utilizadas de la capital.

Por otro lado, ENA explicó que la nueva programación será anunciada oportunamente a través de sus canales oficiales. El objetivo es que los conductores puedan organizar sus desplazamientos con suficiente anticipación y evitar contratiempos.



Asimismo, la empresa reiteró su compromiso de informar con transparencia sobre los avances del proyecto de ampliación. Además, subrayó que las obras buscan mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje en la ciudad.

La Empresa Nacional de Autopistas pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus comunicados oficiales, donde se dará a conocer la fecha definitiva de los trabajos.

