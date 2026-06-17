Los feminicidios suben un 57% en los primeros cinco meses de 2026 en Panamá y suman once

Los casos de feminicidio en Panamá subieron un 57 % en los primeros cinco meses del 2026 al sumar once frente a los siete del mismo período del año anterior, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) difundidas este miércoles.

La misma fuente judicial precisó que los intentos de feminicidio subieron un 33 %, al registrarse nueve entre enero y mayo frente a siete en igual período de 2025, mientras que la muerte violenta de mujeres se redujo un 29 % al sumar cinco casos.

La mayoría de los feminicidios se registraron en la provincia de Panamá, donde está la capital, con tres casos y un alza del 50 %; en la contigua provincia de Panamá Oeste, con tres casos y una subida del 200 %; y en el distrito de San Miguelito, con dos casos y un alza del 100 %.

Seis de las víctimas murieron por arma de fuego, dos por asfixia mecánica; una por arma blanca, una por incendiarismo (quemada), mientras que en un caso está "sin determinar" la causa.

Tres de las víctimas de feminicidio tenían entre 18 y 24 años; tres entre 35 y 39 años; una entre 10 y 14 años; una entre 15 y 17 años; una entre 25 y 29 años; una entre 40 y 44 años, y una entre 60 y 64 años.

Entre los casos registrados este año se encuentra el asesinato a manos de su pareja de una fiscal de la Sección Metropolitana de Homicidio y Feminicidio del Ministerio Público, ocurrido en marzo pasado, mes con más feminicidios registrados con cuatro, según la estadística oficial.

El lunes pasado, una mujer de 41 años fue asesinada por su expareja, de 45 años, con un machete durante en un restaurante en la ciudad occidental de David, situada a unos 440 kilómetros de la capital panameña.

"Sin mediar palabras le propinó al menos unas cuatro heridas en el área de la cara y la cabeza que le provocaron su muerte (...) con un arma blanca (machete)", informó la Fiscalía, que imputó al atacante por el delito de feminicidio.

Las activistas panameñas han venido denunciando no solo el aumento de los casos de feminicidio sino la violencia y la saña con que se comenten, y reclaman que el asunto no parece ser prioritario para las autoridades.

En una marcha por el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, la dirigente estudiantil y miembro de la agrupación 'Juventudes revolucionarias', Ileana Corea, cuestionó en declaraciones a EFE que ante la escalada de los feminicidios, cada vez más violentos, las autoridades tratan de ofrecer "explicaciones que no tienen algún sentido frente a la realidad que estamos viviendo las mujeres".

Panamá registró 20 feminicidios en el 2025, un 13 % menos en relación con los 23 del año anterior, de acuerdo con los datos de la Fiscalía.