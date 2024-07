Lucy Molinar: 'Cuando yo me fui todo se fue al traste'

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que uno de sus mayores retos será levantar el ánimo de la gente y recuperar la confianza.

Molinar recalcó que han sido 10 años en los que diputados o políticos mandaban en la institución, lo que incidía en el desánimo.

Frente a esta situación, la intención de Molinar es escuchar a la comunidad educativa para trazar su hoja de ruta y hacer las cosas bien.

"No quiero sacar de la cabeza de Lucy lo que se supone que se va a hacer, porque prefiero escuchar al sistema. Vamos a llegar con paso firme, no como la vez pasada que corrimos para hacer lo que había que hacer, no lo blindamos y cuando yo me fui todo se fue al traste, esta vez lo vamos a hacer bien. Lo único que hay que hacer es recuperar el camino que se había iniciado", recalcó.

En la despolitización, la ministra expuso que el recién anunciado concurso de directores y subdirectores será clave, toda vez que ayudará a tener a los mejores al frente de las regiones educativas.

Asimismo será fundamental poner la casa administrativa en orden. Con la ayuda del viceministro administrativo, que es informático, apuntan a automatizar procesos para minimizar los obstáculos.

Molinar espera que para el inicio del año escolar 2025 todos los maestros estén nombrados y cobrando desde el primer día.

Con respecto a las investigaciones de las que fue objeto, Molinar manifestó que no puede darse el lujo de tener sentimientos sobre lo que le pasa porque la prioridad es actualizar y mejorar el sistema.

La jefa de Meduca también cuestionó las prioridades que tenía la pasada administración en el tema educativo.

En este sentido, Molinar indicó que hay planteles sin docentes, maestros sin cobrar, mientras tan solo en enero se hicieron movimientos de personal, contrataciones y aumento de salario.

"De verdad no sé dónde estaban las prioridades, pero bueno nos toca hacer el trabajo y lo vamos a hacer", precisó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La jefa de Meduca agregó que el problema con estas acciones es que si bien no son correctas, tampoco son ilegales, lo que torna difícil proceder ante la justicia.

Según Molinar detectaron cuentas por pagar de servicio de basura de escuelas, correspondiente al periodo de pandemia, en el cual estas se mantenían cerradas.

Además dijo que Panamá fue el país que más caro pagó el internet en las escuelas durante la pandemia, pero también fue el que menos atendió a sus estudiantes.

"La juventud no se merece esos trofeos. Yo tampoco tengo una varita mágica, pero todos llegamos con mucha voluntad de trabajar", añadió.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!