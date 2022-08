Luz solo dos veces a la semana, el reto de las escuelas con planta eléctrica a gasolina

A menos de un kilómetro de la escuela Manuel Jaén, en el norte de Penonomé, los postes del tendido eléctrico ayudan a iluminar las comunidades vecinas, pero en el centro educativo deben apelar a una planta que funciona con gasolina.

Versión impresa

Son las ironías que exponen los miembros de la comunidad educativa, considerando que la solución está a pocos pasos.

La planta con gasolina los limita a solo tener luz de este tipo dos veces por semana, sin contar que para adquirir el combustible deben desplazarse hacia Penonomé, que se ubica a más de una hora del plantel.

"Constantemente hay que comprar gasolina para que los estudiantes puedan acceder a la tecnología. Nos limitamos y hacemos lo humanamente posible para ello", dijo la docente Mariel Busto, directora de la escuela a Panamá América.

Por semana el costo del combustible es de 25 dólares. Este es sufragado por los padres de familia.

Busto explica que poner a operar por más días la planta implica un costo mayor. Agrega que en el FECE hay un renglón para la adquisición de gasolina, no obstante, la burocracia en torno complica comprarla.

"En el FECE hay un mínimo de 10 galones y el papeleo es inmenso debido a que es un material peligroso, por eso la compran los padres de familia", resaltó.

La planta, que se adquirió a través de FECE, se ubica en un lugar aislado para que el ruido no interfiera con la concentración de los estudiantes. Un grupo de docentes se encarga de manejar los horarios a fin de que no se exceda del tiempo establecido.

VEA TMABIÉN: Investigación revela nuevos reportes de hongos que afectan a los cultivos en Panamá

De acuerdo con la directora hay un proyecto para que el cableado llegue hasta el plantel, pero pasan los años y este no se concreta.

"Me dicen que está en proyecto, lleva más de 10 años y no llega. El kilometraje no es mucho. Está ahí mismo en la comunidad, pero no llega a las escuelas", precisó Busto.

La realidad de la escuela Manuel Jaén se repite en otras zonas del país, en las que a pesar de estar cerca del tendido eléctrico, los centros educativos no tienen luz.

Durante la mesa única de diálogo, dirigentes de la comarca Ngäbe-Buglé reclamaron la solución a este tema.

Líderes populares mencionaron el ejemplo de planteles en Hato Chamí y Cerro Otoe donde el tendido pasa a unos 40 metros y no hay electricidad.

El secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, reconoció que en las comunidades rurales, y que habitualmente están cerca de centros de generación eléctrica, se presenta este problema.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!