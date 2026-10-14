Macaracas lamenta la muerte de Elena Barría tras el sismo

Tras confirmarse el deceso de la señora Elena Barría, de 68 años, oriunda de Macaracas, provincia de Los Santos, los ciudadanos se han tomado las redes sociales para expresar sus condolencias a los familiares.

La adulta mayor había sido trasladada de urgencia a la Ciudad de la Salud luego de que una de las varillas del techo de su residencia se desprendiera y le perforara el colon.

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La Caja de Seguro Social (CSS), a través de un comunicado, confirmó que el fallecimiento se produjo a las 3:42 de la tarde, sin detallar la causa de muerte; no obstante, se conoció que Barría fue diagnosticada con muerte cerebral y sus familiares tomaron la decisión de desconectarla.

La entidad extendió sus condolencias a los seres queridos y amigos de la occisa y reiteró su compromiso con la atención de los pacientes.

"Acompañamos a todos quienes la conocieron, reconociendo la fortaleza y entereza que demostraron tanto la paciente como sus familiares durante este difícil proceso", esboza el escrito.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó más de 11 mil personas afectadas por el movimiento telúrico, de las cuales 27 presentan lesiones leves y moderadas.

Las autoridades han descartado que existan desaparecidos por este evento; sin embargo, continúan inspeccionando las áreas impactadas.'

68

años tenía la señora Elena Barría, residente de Macaracas, provincia de Los Santos. +20

personas presentan lesiones leves y moderadas, indicaron las autoridades.

La CSS se declaró en estado de emergencia institucional para agilizar los procesos de compra, contratación, rehabilitación de infraestructuras y restablecimiento de los servicios de salud.