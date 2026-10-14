Crean la Orden Nacional Luis "Matador" Tejada Hansell para exaltar el fútbol panameño

En un homenaje a una de las máximas leyendas del deporte nacional, el Gobierno de la República de Panamá promulgó en Gaceta Oficial la ley que crea la Orden Nacional al Honor Futbolístico Luis "Matador" Tejada Hansell.

Esta iniciativa, surgida del Proyecto de Ley 560 de 2026 y aprobada en el Palacio Justo Arosemena, se establece como la máxima condecoración del Estado panameño destinada a exaltar la trayectoria, méritos y aportes sobresalientes de futbolistas (femeninos y masculinos) y entrenadores que contribuyan al fortalecimiento del balompié nacional.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El documento oficial lleva las firmas del presidente de la República, José Raúl Mulino; el ministro de Educación, Ventura Vega; la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda V.; y el secretario general, Carlos Alvarado González.

Entrega anual, igualdad de género y galardones

La ley establece los parámetros para el otorgamiento de este reconocimiento de Estado:

Se concederá anualmente a futbolistas en activo o retirados (categorías femenina y masculina) y entrenadores que hayan contribuido de forma significativa a la proyección del fútbol panameño.

Así mismo, el galardón se entregará a un máximo de 10 personas por año, garantizando por mandato de ley la equidad de representación entre el fútbol femenino y masculino.

Los galardonados recibirán una medalla distintiva y un pergamino oficial que acreditará el reconocimiento estatal.

En ese sentido, le corresponderá al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) la organización, coordinación y entrega anual del galardón.

Conformación del Comité de Honor

Para garantizar la transparencia, objetividad e imparcialidad en la selección de los premiados, la norma dispone la creación de un Comité de Honor técnico integrado por tres miembros con funciones ad honorem por un periodo de dos años (prorrogable por un periodo adicional).

Un representante de Pandeportes, quien presidirá el comité, así como un representante de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) además de un exseleccionador nacional, designado por la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa).

Homenaje extraordinario a Rita Hansell, madre de "Matador"

En su Artículo 5 (transitorio), la ley establece una distinción honorífica única y extraordinaria de la Orden dedicada a Rita Hansell, madre del recordado goleador.

Este reconocimiento póstumo busca exaltar no solo el legado deportivo y humano que dejó Luis "Matador" Tejada en la selección nacional y en clubes internacionales, sino también rinde un tributo a la figura materna en la formación y guía de los atletas panameños.

Tras la publicación en la Gaceta Oficial, el Órgano Ejecutivo, a través de Pandeportes, procederá a la reglamentación de la ley para convocar la primera edición de entrega de este galardón nacional.