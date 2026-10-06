Más allá del siglo: Panamá América cumple 101 años

Más de una centuria ha pasado desde aquel miércoles 7 de octubre de 1925, cuando la primera edición de "The Panama American" se imprimió. Esa edición se publicó en inglés y fue la antesala al Panamá América que se publica hasta hoy.

Desde ese día, hasta la fecha, han sucedido hechos relevantes a nivel nacional e internacional, que en las páginas de este periódico centenario se han registrado.

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Esa afanosa labor de documentar la historia patria sólo se vio interrumpida a finales de la década de los 70 y los 80, cuando la dictadura militar, incomodada por la valiente labor periodística de Panamá América, decidió cerrar el diario.

Rodrigo "Cañita" Correa, otrora director de este medio, recuerda cómo los militares clausuraron Panamá América y en menos de dos días ya circulaba "La República", el periódico que salió para tratar de reemplazarlo.

"Cerraron el Panamá América el viernes, y el domingo ya estaba La República", comentó Correa, rememorando aquellos días de enero de 1977.

Consultado sobre cómo fue recibida la noticia del cierre, el veterano comunicador recalcó que en esa época no había guapos: "Cuando los militares llegaron al poder no había guapos. Muchos periodistas fueron a alabarlos".

Sin embargo, una vez cayeron los dictadores, en enero de 1990, Panamá América volvió a encender su rotativa y retomó su labor documentando en sus páginas la reconstrucción del país y el avance de los hechos que coparon la década de los 80.

Hoy, con una industria cada vez más cambiante y en la que los nuevos formatos han evolucionado y rediseñado la manera de comunicar, el compromiso se mantiene vigente.

El papel sigue condensando esa nostalgia del periodismo más puro, mientras las plataformas digitales reclaman su espacio y permiten llegar a nuevas generaciones y públicos.

Con motivo de este nuevo aniversario lo invitamos a acompañarnos en todas nuestras plataformas y de paso a realizar un recorrido por un compendio de 101 portadas destacadas a lo largo de esta centuria.

Por los motivos ya expuestos habrá algunos hechos que extrañará y otros que serán motivo de debate en esta recopilación, disponible desde este miércoles en la página web. Es normal teniendo en cuenta que el recorrido incluye más de 10 décadas.

También lo convidamos a informarse a nivel general a través de nuestro sitio web, que este mes presentará un renovado rostro para facilitar su experiencia con las noticias.

Por otro lado, estos 101 años no pueden cumplirse sin reconocer la labor incansable del equipo de trabajo que hace posible llegar hasta sus hogares u oficinas: periodistas, fotógrafos, diseñadores, impresores, directivos. ¡Gracias a todos!

Ellos en medio de los momentos más duros tanto a nivel de país como de medios, algunos muy recientes y muchas veces transitando a solas este caminar, han sabido mantener vivo el legado que dio origen a Panamá América.