Más de 5,000 reclamos por electricidad se han presentado ante la Asep

Datos de la Asep revelan que hasta el mes de junio, se presentaron 5,114 reclamos por electricidad a nivel nacional.

El 61% de las denuncias corresponde a la empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste S.A., el 32% a Elektra Noreste S.A. y el 7% a la compañía de Distribución Eléctrica Chiriquí S.A.

La mayoría de las quejas de los usuarios se deben a irregularidades de alto consumo, daños en aparatos eléctricos por fluctuaciones y fraude.

Los ajustes anunciados por el Ejecutivo, según la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Zelmar Rodríguez, permitirán que unas 150 mil familias que actualmente viven a oscuras tengan acceso a energía eléctrica.

Recientemente, se aprobó, a través del Consejo de Gabinete, la presentación de un proyecto de ley para reformar la normativa que establece el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio de electricidad en el país.

La iniciativa, según las autoridades, elevará las sanciones hasta 20 millones de dólares por fallas en el suministro.

Adicionará plazos definidos para reclamos, el reconocimiento de créditos por incumplimiento de las normas de calidad y herramientas de fiscalización más efectivas para garantizar un servicio de calidad a los clientes.'

150

mil familias tendrán acceso a energía eléctrica con estos ajustes, según la administradora de la Asep, Zelmar Rodríguez. 20

millones de dólares, monto de las multas a las empresas que incumplan con el servicio.

"Estas medidas procuran equilibrar la relación entre prestadores y usuarios, fortaleciendo la protección del consumidor dentro del sector eléctrico", detalló el Ejecutivo mediante un comunicado.

La Asep, de aprobarse el documento, podría intervenir a las empresas hasta que corrijan las faltas ocasionadas o mientras se rescinda el contrato.

Los diputados han sido uno de los principales críticos del servicio de electricidad en el país; incluso en la Asamblea Nacional reposan varios anteproyectos de ley con el objetivo de estabilizar el suministro.

Señalan que las modificaciones a la ley deben realizarse antes de que venzan las concesiones actuales e inicie la búsqueda de nuevas empresas en 2028.