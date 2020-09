Mascarillas, la moda impuesta por la pandemia de COVID-19 que genera molestia, dudas e interrogantes

Versión impresa

Me pica, me molesta, no puedo respirar bien, ya no soporto, son algunas de las frases que se escuchan a diario en las calles de Panamá ante el uso obligatorio de mascarillas.

Y es que tanto nacionales como extranjeros que viven en Panamá han tenido que adoptar una nueva costumbre en los últimos meses. No ha sido fácil lo reconocen las propias autoridades y la gente en las calles, pero con el pasar de los días el uso de mascarillas, denominadas barbijos o tapabocas han pasado a formar parte de las indumentarias de la población

Los registros oficiales indican que han transcurrido tres meses desde que en Panamá se hizo obligatorio el uso de mascarillas, en medio de la pandemia de COVID-19 y con el pasar de los días los panameños y extranjeros residentes en este país centroamericano han tenido que irse acostumbrado a utilizarla.

El sustento legal que obliga al uso de los denominados barbijos, es la Resolución 1420 del 1 de junio d 2020, emitida por la Dirección General de Salud Pública publicada en Gaceta Oficial 29037-A del 2 de junio se establece la obligatoriedad a nivel nacional del uso de mascarilla.

En medio de esta realidad son muchos los nacionales y extranjeros que se preguntan hasta cuándo se mantendrá ese uso obligatorio de los tapabocas en Panamá, pero las autoridades tienen la respuesta y es que se extenderá por un tiempo aún no definido, porque primero se tiene que contar con una vacuna eficaz y segura y un tratamiento seguro.

Incluso la directora de Promoción de Salud de San Miguelito, Michelle Lacayo plantea que después que se ponga a la población la vacuna, el uso de mascarillas tomará un tiempo más para evitar el contagio de la COVID-19.

Teniendo en cuenta que la vacunación masiva en Panamá podría darse en el segundo semestre del 2021, el uso de esta nueva prenda de vestir estaría con los panameños por lo menos nueve meses más.

Al respecto, Liliane Valdés del Comité de Bioseguridad del Minsa señala que la medida se extenderá hasta que se cuente con una vacuna y un tratamiento efectivo contra la enfermedad.

La multas a quienes incumplan con el uso de mascarilla van de 10 a 500 dólares, según lo establece el Decreto Ejecutivo 961 del 8 de agosto de 2020, esta sanción sería establecida por el director de un centro, policentro o Minsa Capsi.

A diferencia de otros países del mundo donde el uso de mascarilla se hizo de forma voluntaria, las normas panameñas lo hacen obligatorio, pero ello genera una serie de cuestionamientos ante el uso del tapaboca cada vez que se sale a las calle.

Los cuestionamientos van desde cuál es el tipo de mascarilla más seguro, hasta si esta situación podría afectar mi salud. Las preguntas van más allá y muchos plantean interrogantes de quiénes deben utilizarla y quiénes no.

A nivel mundial se han realizado estudios para demostrar la eficacia del uso de las mascarilla comprobado que las N95 que utiliza el personal de salud es la más efectiva, aunque la quirúrgica también tiene un buen nivel de protección de la gotitas que expulsa una persona cuando habla, tose, o estornuda. De igual forma ha quedado demostrado que las mascarillas caseras con tres capas también dan resultado, no obstante los pañuelos u otro trapo que se utilice como mascarilla no tiene efectividad.

En ese sentido Liliane Valdés del Comité de Bioseguridad del Minsa explica que hay diferentes tipos de mascarillas, pero para la población se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica, o la alternativa un mascarilla de tela confeccionada adecuadamente, con las capas adecuadas y colocada correctamente. Esta puede funcionar como una barrera física para disminuir el riesgo de enfermarse.

Explica que los Respiradores N95 están indicados es para los funcionarios de salud que hacen procedimientos muchos más críticos en unidades de cuidados intensivos, que son procedimientos que generan gran cantidad de aerosoles y que los ponen en riesgo; también por estar muy cerca del paciente, pero para la población destaca que se debe usar las mascarillas quirúrgicas que son desechables o las de telas que bien hechas y bien colocadas y lavadas diariamente para protegerse en esta pandemia de COVID-19.

Recuerda la especialista que el uso de la mascarilla viene siendo una de las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, que en conjunto con el distanciamiento social y el lavado de manos ha comprobado de forma científica que ayuda a cortar la cadena de transmisión de la COVID-19, porque las mascarilla vienen siendo una barrera física que impide que las partículas de una persona que puede estar enferma con o sin síntomas al hablar, toser o estornudar penetren dentro del sistema respiratorio por nuestra boca y podamos enfermar y por eso en Panamá y en muchos otros países se ha establecido como una medida básica que puede implementar toda la población.

En la calle las personas cumplen con la medida obligatoria de utilizar la mascarilla y como relata la directora de Promoción de Salud de San Miguelito, Michelle Lacayo, el 98% de la población la está usando, aunque la preocupación de las autoridades en este momento que la utilicen de la mejor manera, que es tapando la nariz y la boca; así como evitar estar manipulándola en el área de al frente porque es el área que más se contamina.

“Sí seguimos encontrando a algunas personas que utilizan la mascarilla con la nariz expuesta, en el cuello o arriba como sombrero, le recomendamos que la utilicen correctamente ya que es la mejor manera para evitar contagiarse de COVID-19 ”, indica Michelle Lacayo.

Y es que el uso diario genera interrogantes, y las autoridades tratan de responder esas inquietudes de la población, en ese sentido Liliane Valdés del Comité de Bioseguridad del Ministerio de Salud (Minsa) explica que por comodidad e higiene se recomienda que se cambien las mascarillas desechables cada cuatro horas, aunque aclara que hay actividades como periodistas, los policías, que están en ambiente caluroso de Panamá que quizás tengan que cambiarla más seguido.

Destaca que la idea es no tener una mascarilla demasiado húmeda, porque la humedad hace que se contamine con mucha más facilidad.

En el caso de los niños se recomienda que el uso de mascarillas a partir de los 2 años, menores de 2 años no deben utilizar mascarillas, ni tampoco personas que tengan algún tipo de discapacidad que les dificulte quitarse la mascarilla por sí solos.

El Minsa a través de sus especialistas señalan que la idea es que en los niños mayores de dos años que van a utilizar mascarilla es que utilicen una adecuada al tamaño de su rostro, porque si utiliza una mascarilla de una persona adulta la mascarilla le va a quedar grande y le van a quedar espacios por donde puede penetrar aire contaminado y pueden enfermarse. En caso de que no se pueda utilizar la mascarilla, porque el niño tenga alguna discapacidad, o porque no la acepte se le colocar por lo menos una pantalla para brindarle protección o mantener al niño en distanciamiento físico.

Las personas asmáticas o con algún problema respiratorio pueden utilizar las mascarillas sin ningún tipo de problema, como recuerdan las especialistas, ya que esta viene siendo una barrera física y tienen que utilizarlas estas personas con problemas respiratorios porque son más propensas a complicarse en caso que les de COVID-19.

La recomendación es solamente que no la usen personas con una dificultad respiratoria muy grande y que al ponerse una mascarilla simplemente no pueda respirar.

Para el que hace ejercicio puede utilizar una mascarilla de tela, una quirúrgica o hay otras más sostificadas. Las doctoras recuerdan que lo importante es utilizarla.

En un inicio se habló mucho sobre el peligro del uso de las mascarillas a lo que el Minsa indica que no hay ningún tipo d peligro, ya que las mascarillas están confeccionadas con una característica que se a la transparabilidad, esto significa que permite que el aire entre y salga con facilidad.

En medio de esta situación hay personas que utilizan una mascarilla quirúrgica y una de tela de tres capas, ante ello las autoridades plantean que ello a veces provoca que la persona sienta dificultad para respirar adecuadamdente, y la tendencia va a ser a acomodársela o a quitársela y allí es donde está el riesgo.

“El utilizar una mascarilla es suficiente, si ustedes desean colocarse otra mascarilla para más protección puede hacerlo, pero tome en consideración que usted se sienta cómodo y que no tenga necesidad de quitársela en público o estar manejándola, porque cada vez que usted la toca se contamina la mascarilla y las manos se contaminan y allí vamos distribuyendo microorganismos”.

El mayor peligro que podría ocurrir es que un profesional de la salud que utilice un respirador durante muchísimas horas que sienta un poco de fatiga y cansancio de utilizarlo, pero generalmente en la población no existe ese riesgo, lo que hay que hacer es utilizar la mascarilla correctamente, colocada correctamente y hacer higiene de mano antes de colocarla y después de retirarla.

Otra de las dudas que aclaran las autoridades es que las mascarillas quirúrgicas son desechables y desde el momento que se lavan o se le pone algún tipo de desinfectante automáticamente se le cambia la característica, que es que en la parte externa tiene una capa de impermeabilidad que impide que esas gotitas penetren, una vez se le ponga jabón o desinfectante esa capa se pierde , y entonces la mascarilla pierde su seguridad.

Con esta pandemia, y teniendo en cuenta el tiempo que le corresponderá a la población seguir usando mascarillas, el mejor consejo que envían las autoridades de salud es que se aprenda utilizar adecuadamente esta prenda.

