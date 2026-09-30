Mayer Mizrachi, entre los alcaldes capitalinos mejor valorados de Latinoamérica

El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, se ubicó en el segundo lugar entre los alcaldes capitalinos mejor valorados de Latinoamérica durante septiembre, con una imagen positiva de 53,0%, según la encuesta realizada por la Consultora Opinión Pública CB Global.

Mizrachi quedó por debajo de Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, quien encabezó la medición con 57,5% de imagen positiva. El tercer lugar correspondió a Mario Durán, alcalde de San Salvador, con 48,1%.

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En el caso de Ciudad de Panamá, el resultado representa un aumento de 4,8 puntos porcentuales respecto a agosto, cuando Mizrachi registró una imagen positiva de 48,2%.

La encuesta realizada en Panamá contempló 1,027 casos y un margen de error de ±3,0%. Del total de consultados, 29,5% calificó la imagen del alcalde como “muy buena”, mientras que 23,5% la consideró “buena”.

El informe también pone en el otro extremo del ranking a César Dockweiler, alcalde de La Paz, con 22,2% de imagen positiva; Carmen Meléndez, de Caracas, con 24,7%; y Ricardo Quiñónez, de Ciudad de Guatemala, con 26,7%.

Los resultados forman parte del seguimiento periódico que realiza CB Global Data sobre la percepción ciudadana de los gobiernos locales de distintas capitales latinoamericanas. Las mediciones permiten observar la evolución mensual de la imagen positiva y negativa de los alcaldes, aunque los resultados corresponden a muestras y períodos específicos de cada ciudad.