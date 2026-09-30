Cobre Panamá- FQM: nuevo acuerdo debe respetar las leyes de Panamá; empresa espera los próximos pasos del Gobierno

First Quantum Minerals Ltd. toma nota de la presentación ante el Presidente de la República de Panamá, por parte de la Comisión Interministerial, de los estudios, análisis, informe integral de auditoría sobre Cobre Panamá y sus recomendaciones.

El informe incluye diecisiete recomendaciones. La primera recomienda: Autorizar la apertura formal de negociaciones con Cobre Panamá/First Quantum para evaluar la viabilidad de un nuevo acuerdo que permita poner fin a los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones para que un proyecto pueda operar y alcanzar un cierre ordenado, sin costo para la Nación y sin posibilidad de extensión, dando prioridad absoluta a los intereses ambientales, sociales y económicos de la Nación, garantizando plena transparencia, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y procurando el beneficio de todos los panameños.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El informe también recomienda que cualquier marco futuro:

• Exija que los recursos generados por el sitio sean administrados de manera transparente y se traduzcan en beneficios tangibles e identificables para los ciudadanos (Recomendación 8).

• Establezca un mecanismo que destine recursos a un plan ambiental, mediante una asignación fija, automática e irrevocable proveniente de la participación del Estado en los ingresos del sitio (Recomendación 9).

• Disponga la adopción de un marco institucional con autonomía real, que incorpore prácticas de buen gobierno, gestión profesional, transparencia y planificación de largo plazo (Recomendación 10).

• Incorpore instrumentos que aseguren que la gestión técnica se mantenga aislada de los ciclos políticos de corto plazo (Recomendación 11).

• Exija la terminación definitiva de los arbitrajes internacionales pendientes como condición obligatoria para la implementación de cualquier acuerdo (Recomendación 17).

First Quantum reconoce que un nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y un proceso liderado por el Gobierno. First Quantum participará de manera constructiva y de buena fe, con el objetivo de establecer un marco jurídico para Cobre Panamá que sea justo, transparente, duradero y compatible con la Constitución y las leyes de Panamá.

La gestión y custodia ambiental responsable de Cobre Panamá es una prioridad central para First Quantum. La Compañía está comprometida a trabajar con el Gobierno para garantizar sólidas salvaguardas ambientales, una supervisión efectiva y un monitoreo transparente de la mina Cobre Panamá.

La Compañía considera que una ruta sostenible para Cobre Panamá debe brindar estabilidad de largo plazo a todas las partes interesadas, incluidos beneficios económicos tangibles para las personas y el país, a través del empleo, el desarrollo de la fuerza laboral, las compras a empresas y proveedores locales, la inversión comunitaria y aportes más amplios a la economía.

La Compañía espera recibir orientación del Gobierno de Panamá sobre los próximos pasos para el diálogo, tras el anuncio de las recomendaciones realizados hoy.