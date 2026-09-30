Incendio consume barraca y afecta a 18 familias en Curundú

Unas 18 familias resultaron afectadas por un incendio registrado este miércoles en un caserón ubicado en el sector de Santa Cruz, en el corregimiento de Curundú.

El capitán Alexander Pérez, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, informó que el siniestro se registró en la barraca El Amanecer y que cuatro vehículos de extinción fueron desplazados al lugar para controlar las llamas.

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Pérez indicó que no se reportaron víctimas ni personas heridas a causa del incendio. El hecho dejó únicamente daños materiales.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que 18 familias resultaron afectadas por el siniestro y señaló que se coordinará con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para brindarles una respuesta.

Las autoridades realizan las evaluaciones correspondientes para determinar las necesidades de las familias afectadas y las acciones que se tomarán tras el incendio.