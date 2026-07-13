Médicos residentes e internos inician hoy protestas a nivel nacional por deudas salariales de hasta un año

La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) anunció el inicio de una serie de medidas escalonadas a nivel nacional a partir de hoy, 13, 14 y 15 de julio, ante la falta de respuestas concretas y el incumplimiento en el pago de múltiples prestaciones laborales adeudadas por las autoridades de salud.

Las acciones de protesta consistirán en manifestaciones pacíficas en cada unidad médica del país, en horario de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., inmediatamente después de finalizar la jornada laboral.

El doctor Nicolás García, presidente del gremio, advirtió en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que, de no recibir respuestas, la siguiente medida será dejar de realizar turnos extraordinarios.

Los médicos internos exigen una solución directa por parte del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, y del ministro de Salud (Minsa), Fernando Boyd.

La decisión tomada surge ante el incumplimiento y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades de Salud sobre prestaciones laborales adeudadas.

El pliego de exigencias de los médicos incluye el pago inmediato de jornadas regulares y turnos extraordinarios no cancelados, bonos de productividad, cambios de categorías y retroactivos pendientes, y sobresueldos por laborar en áreas de difícil acceso.

El dirigente gremial aclaró que están solicitando lo que ya han trabajado "con mucho esfuerzo y vocación".

Según García, la crisis afecta a más de 600 médicos residentes e internos en todo el país.

El doctor explicó que en su caso él trabaja para la Caja de Seguro Social y le adeudan un año completo de las jornadas extraordinarias.

"Tenemos médicos que han terminado su internado hace un año y todavía les deben los turnos extraordinarios e inclusive los retroactivos", sostuvo.

Agregó que hay deudas acumuladas de hasta 12 y 13 meses que superan los 5,000 dólares.

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A pesar de sostener mesas de diálogo desde enero de 2025, no han obtenido respuestas de las autoridades de Salud.

García informó que no se van a dejar desabastecidos los servicios críticos. Las urgencias, salas de parto y la atención en salas esenciales se mantendrán cubiertas gracias a que cuentan con personal en horarios rotativos para cubrir la demanda durante los horarios de protesta.