Salud de los panameños en riesgo por olas de calor

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró la importancia de reconocer oportunamente los signos de agotamiento por calor.

Su recomendación va ligada a un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que alerta sobre las complicaciones en la salud que podrían generarse con los efectos del Fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el organismo continental, la experiencia de eventos anteriores de El Niño demuestra el potencial de impactos significativos en la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, los medios de subsistencia, la salud pública y la infraestructura crítica.

Esto podría provocar mayor riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, por el agua y por los alimentos, enfermedades relacionadas con el calor, impactos respiratorios asociados a incendios forestales, inseguridad alimentaria, desplazamientos e interrupciones en los servicios de salud, en particular entre las poblaciones ya afectadas por la pobreza y la migración.

En Panamá, las autoridades de salud advirtieron a la población que en caso de presentar mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso, confusión, debilidad o desmayos, acuda de inmediato a la instalación de salud más cercana para recibir atención médica.

El Minsa aseguró que estas recomendaciones van acordes con el informe que divulgó la OPS, a mitad de la semana pasada.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) entre julio y diciembre se prevé un déficit de lluvias en gran parte del territorio nacional, de hasta 55% menor, acompañado por un aumento de las temperaturas del aire y una mayor sensación térmica.



En Panamá, la sensación térmica, que rebasa los 40º C en algunos lugares, es lo que agobia a las personas, lo que se incrementa con la alta humedad.



En el Atlántico las lluvias ocasionan estragos como en Bocas del Toro. A pesar de las precipitaciones la sensación térmica se mantiene alta.



En esta vertiente, la disminución de las lluvias puede llegar hasta 55% de acuerdo al Imhpa.



Para inicio de la estación seca, El Niño podría ser más fuerte.

Estas condiciones que incrementar el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre.

Exhortó a las personas adoptar medidas de autocuidado para proteger su salud durante este periodo de altas temperaturas.

De igual forma, recordó la importancia de mantener una hidratación constante y no esperar a sentir sed y cansancio físico para consumir agua, ya que estos pueden ser signos de deshidratación.

En Europa, que aún no sale de uno de los veranos más calurosos, son miles las muertes asociadas al aumento de temperaturas.

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En Alemania, por ejemplo, se estima que en la última semana de junio, pudieron haber muerto por esa causa, 4,300 personas.

Los adultos mayores representan la más alta cantidad de decesos por afecciones pulmonares y cardiovasculares.