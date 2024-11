Meduca anuncia reválidas más extensas y nuevas vacantes para docentes

El periodo de convalidación de materias reprobadas tendrá una modificación este año, la decisión busca reducir el índice de fracasos y garantizar que los estudiantes adquieran de manera eficiente los conocimientos.

Según Edwin Gordón, director de Educación, la fase de reválidas pasará de 3 a 5 semanas para que los estudiantes no tengan la ideología de que “solo van 3 semanas a clases y ya pasan el año lectivo”.

Las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) señalaron que los contenidos académicos también serán modificados, y se decidió que ningún docente permanente dictará clases en el Programa de Recuperación Académica (PRAE).

Dichas lecciones serán impartidas por los docentes temporales (THFA), y otros profesores no permanentes dentro del banco de datos de la institución.

Gordón afirmó que esta decisión se tomó para que los alumnos tuvieran la posibilidad de aprobar las materias, ya que, no tiene sentido que las clases las brinde el mismo docente con el que fracasaron.

Debido a que el tercer trimestre aún no culmina, las autoridades no tienen una cifra del total de estudiantes reprobados este año, no obstante, se calcula que el índice durante los primeros 2 trimestres pudiera estar entre 4 y 5% a nivel general.

Un porcentaje que el director de Educación evalúa como “bastante aceptable”.

Con respecto a las plazas de empleo para docentes, el Meduca anunció que a partir del próximo año se va a implementar un programa de nombramiento diferenciado que beneficiará a más de 3 mil personas.

Este programa iniciará con los docentes en áreas de difícil acceso que han trabajado como THFA por 5 años o más.

Posteriormente, se incluirán a los profesores temporales que no pertenecen a zonas rurales, y el resto de docentes a nivel nacional.

“Vamos a sacar un gran porcentaje de estas vacantes para docentes que toda la vida han trabajado THFA y no consiguen permanencia, vamos a beneficiar a estos docentes”, afirmó Gordón.

