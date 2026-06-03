Meduca capacita a docentes de bachilleratos comerciales y turísticos en innovación técnica

Frente a las nuevas demandas del mundo profesional, la educación técnica continúa posicionándose como una de las principales vías para impulsar el talento, la innovación y el crecimiento económico del país. En este escenario, 300 docentes y directivos de los bachilleratos en comercio, turismo y contabilidad participaron en la inauguración del Congreso “Camino a la Innovación de la Educación Técnica”, desarrollado por el Ministerio de Educación (Meduca).

Durante la ceremonia de inauguración, la ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que la educación técnica ha cobrado un papel fundamental en la preparación de las nuevas generaciones frente a los cambios del mercado laboral, la innovación y el avance tecnológico. Por ello, destacó la importancia de que los docentes continúen capacitándose para garantizar coherencia entre la formación de los estudiantes y las oportunidades de desarrollo profesional en estas áreas.

Elías González, director nacional de Educación Media Profesional y Técnica, explicó que la actividad cuenta con diez espacios de trabajo, dos de ellos dirigidos a directivos de centros educativos. Mientras que en las demás jornadas se abordarán temas relacionados con la vinculación del sector privado y laboral, así como las estrategias que deberán implementarse en los próximos años para fortalecer y mejorar la calidad de los aprendizajes en los bachilleratos de comercio, turismo y contabilidad.

Denis Pérez, docente de turismo en el IPT Comercio, expresó estar agradecida con el Meduca por la oportunidad de reunir docentes de tres bachilleratos (turismo, contabilidad y comercio); aquí vamos a aprender muchísimo de inteligencia artificial en la educación, conexión con el sector privado y con los contenidos que tenemos en el rediseño curricular.

El encuentro también será oportuno para abordar el éxito del programa Padrinazgo Educativo-Empresarial, iniciativa que ha permitido que los estudiantes adquieran experiencia en el sector hotelero dentro y fuera de las aulas de clases, gracias al apoyo del sector privado.

Asimismo, durante los tres días del congreso se desarrollarán contenidos relacionados con el nuevo proyecto de Formación en Alternancia, una propuesta orientada a fortalecer la conexión entre la formación académica y la experiencia práctica en el entorno laboral.

El último día del congreso se realizará una exposición de las diferentes propuestas surgidas de los espacios de trabajo, enfocadas en fortalecer los programas y planes de estudio para mejorar la educación media profesional y técnica en todo el país, resaltó González.

El II Congreso de Comercio, Contabilidad y Turismo se desarrollará del 3 al 5 de junio en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y en el Hotel Panamá.