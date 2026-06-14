Meduca insiste en la compra de computadoras a estudiantes pese a críticas

"Quienes no sepan utilizar una computadora no existirán en el siglo XXI". Así resume la ministra de Educación, Lucy Molinar, la urgencia que tiene el país de adecuarse a las exigencias de un mundo dominado por los avances tecnológicos; por ello, pese a las críticas, seguirá insistiendo en la adquisición de estos dispositivos para los estudiantes del sistema oficial.

Mencionó que la infraestructura, alimentación y tecnología son elementos igualmente importantes dentro del sistema educativo porque del resultado que se obtenga de los tres dependen las futuras generaciones, razón por la cual lamenta que ciertos sectores ubiquen a uno sobre otro y quieran privar a los estudiantes de las comarcas de este derecho bajo la justificación de que no cuentan con las instalaciones necesarias para utilizar estos equipos, obviando el contexto actual.

"Nuestros niños en las comarcas, áreas costeras y rurales tienen el mismo derecho que los del centro de la ciudad", subrayó.

La reestructuración del sistema educativo, de acuerdo con Molinar, va más allá de la compra de computadoras; se está capacitando a los docentes en la utilización de estas herramientas, dotando a las escuelas de internet e instruyendo a los alumnos sobre su uso correcto para que desde Panamá tengan acceso a oportunidades académicas en el exterior.

Explicó que las computadoras cuentan con un sistema informático denominado "40tops" que permitirá a los alumnos descargar y utilizar programas sin conexión a internet, sin que ello represente costos adicionales.

La licitación del Ministerio de Educación (Meduca) para la compra de estos equipos asciende a $268,520,312.50, y entre sus especificaciones técnicas destacan: disco duro de 256 GB, webcam FHD (1080p), batería de larga duración, protección contra derrames de líquidos en teclado y panel táctil, entre otros.

Según el portal de Panamá Compras, solo dos empresas, +Móvil (Cable & Wireless Panamá) y Consorcio Positivo Panamá, han presentado sus propuestas superando el precio de referencia de la institución por más de 10 millones de dólares.'



La licitación del Ministerio de Educación (Meduca) para la compra de computadoras asciende a $268,520,312.50, y entre sus especificaciones técnicas destacan: disco duro de 256 GB, webcam FHD (1080p), batería de larga duración, protección contra derrames de líquidos en teclado y panel táctil, entre otros.



Según el portal de Panamá Compras, solo dos empresas, +Móvil (Cable & Wireless Panamá) y Consorcio Positivo Panamá, han presentado sus propuestas superando el precio de referencia de la institución por más de 10 millones de dólares.

Los equipos de la primera compañía son marca Tsunami, modelo LEAP W Green, fabricados en Portugal y tienen un costo de $551 por unidad; mientras que la segunda oferta proviene de China, marca Positivo, modelo Positivo Master N7460 y su costo unitario es de $498.

La solicitud del Meduca, señalan algunos diputados, debería ubicarse en el último renglón de importancia del sistema educativo; consideran que antes de adquirir estos dispositivos es imprescindible que se resuelva el tema de las escuelas rancho en el país. Sin embargo, la ministra indicó que responden a un fenómeno de movilidad propio de las culturas indígenas que se debe respetar; su objetivo es que los estudiantes, a donde sea que se instalen, tengan la posibilidad de culminar su ciclo educativo.

La entidad, en ese sentido, ha inaugurado alrededor de 22 centros educativos de enseñanza media en áreas comarcales con la finalidad de que los estudiantes inicien y culminen sus estudios en la misma instalación.