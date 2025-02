Mina de cobre: comunidades cercanas buscan ser escuchadas

Desde noviembre de 2023, cuando cesó operaciones la mina de Cobre Panamá, las comunidades cercanas al proyecto están en el limbo.

Eliécer Fernández, líder de una de las 22 comunidades que están establecidas dentro del estudio de impacto ambiental del proyecto minero, dijo que están preocupados por saber qué medidas se tomarán, tras la orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que dio vida a los trabajos en la zona, porque muchos de los vecinos se quedaron sin empleo.

Por lo anterior, un grupo de representantes de varias comunidades entregó al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) un documento con 21 puntos relevantes para ser tomados en cuenta dentro de la auditoría que llevará a cabo la institución sobre la mina.



De acuerdo con Fernández, uno de los puntos más importantes contempla la participación de personal comunitario y no solo de los llamados idóneos.

“El proyecto puede cerrar o no cerrar y nosotros somos los que vamos a quedarnos en esos lugares”, expresó el dirigente, quien dejó claro que el objetivo del grupo es dar a conocer su realidad, la cual es muy diferente a la de la capital e incluso a la de otras provincias, porque se “cortó” de golpe el empleo que provenía de la mina para muchos habitantes de la zona, incluso el apoyo educativo para muchos jóvenes que tenían sus esperanzas en los programas de becas otorgados por la empresa minera.

“Algo que nos preocupa de lo que plantea MiAmbiente en el tema de la auditoría es que van directamente al cierre de la mina, y nuestra realidad es diferente, quizás nuestro enfoque es diferente, para nosotros, una región básicamente abandonada, hubo cambios positivos: acceso a carreteras, telefonía celular, electrificación, puentes... hoy la comunidad se beneficia de todas esas cosas, así que pedimos que se haga un balance de lo que es negativo y positivo también, porque no podemos ver solo lo negativo”, comentó Fernández.

Lidiar con las críticas

El líder comunitario también destacó que solo por hablar de la industria minera son estigmatizados, son “los que no quieren a su patria, no quieren a su país, no quieren a sus hijos, no piensan en el futuro, que son ignorantes”, pero explicó que se trata de pueblos que tienen una necesidad “no de hoy, sino de muchos años”.

Dentro del grupo también se destaca la Asociación de Productores de Donoso y La Pintada (Donlap), que iniciaron vendiendo sus productos agrícolas a la mina y lograron acceder a otros mercados, alcanzando en su momento los dos millones de dólares en ventas en el 2021, lo que se conoció como desarrollo de proveedores, generado a partir de las operaciones mineras, sin embargo, a día de hoy, el panorama es distinto, tanto, que tuvieron que salir a la capital a vender productos agrícolas que de otra forma se perderían.

De diez colaboradores en Donlap pasaron a ser solo dos, en una empresa con su propia planta que mantiene los mismos gastos, a pesar de producir a menor escala, por lo tanto, lo que se vende no logra cubrir todas las cuotas.

Y es que, al visitar Coclesito, la cabecera del distrito Omar Torrijos Herrera en la provincia de Colón, es fácil encontrarse con molestias por el cierre.