Minsa planificará extensión de horarios en centros de salud tras aprobación del Proyecto de Ley 19

Tras la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 19 en la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que planificará la extensión de horarios en los centros de salud que sean necesarios para garantizar la atención a la población.



El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aclaró que desde el año pasado la entidad ha estado elaborando un esquema para la implementación del horario extendido en los centros de salud que la población requiere.



“Con la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 19 en la Asamblea Nacional, los diputados han dejado abierta la posibilidad de que el Minsa determine de manera logística dónde se implementará la extensión de horarios, lo que nos permitirá invertir de forma adecuada los recursos del Estado”, señaló el titular de la cartera de Salud.



La entidad informó que, una vez se vayan incorporando nuevos centros de salud con horario extendido, sobre la base de una planificación acorde con la disponibilidad de personal, insumos, medicamentos y presupuesto, el Ministerio de Salud lo comunicará oportunamente a la población, a fin de que conozca las instalaciones a las que puede acudir en caso de urgencia.



Actualmente, el Minsa cuenta con 120 centros de salud a nivel nacional que operan con horario extendido, mediante un esquema de atención ajustado a las necesidades de cada región, corregimiento y distrito, especialmente en aquellas áreas donde se requiere brindar atención después del horario laboral.



El Minsa procurará que en cada región de salud exista, al menos, una instalación de atención primaria con horario extendido, de manera que se garantice el acceso oportuno a los servicios básicos de salud.