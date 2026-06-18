Minsa refuerza atención a víctimas de dietilenglicol

El Ministerio de Salud está impulsando una jornada de capacitación dirigida a médicos y personal sanitario del sistema público, con el propósito de reforzar la atención a quienes fueron afectados por la intoxicación con dietilenglicol en 2006. La iniciativa busca actualizar conocimientos clínicos y garantizar que los procesos de evaluación y certificación se realicen bajo parámetros técnicos claros y uniformes.

Al presentar la actividad, el ministro encargado de Salud, Manuel Zambrano Chang, enfatizó que resulta esencial que los profesionales mantengan vigentes sus competencias en este tema, ya que de ello depende la calidad del seguimiento y la atención que reciben los pacientes. Según explicó, la docencia impartida permite recordar las lecciones aprendidas y aplicar protocolos más consistentes en beneficio de los afectados.

Durante la jornada se revisan las secuelas clínicas derivadas de la intoxicación, así como los criterios médicos que deben emplearse para evaluar cada caso. Con ello se busca que los especialistas cuenten con herramientas precisas para ofrecer un servicio integral y confiable.

A la vez, Zambrano destacó que estas capacitaciones permiten coordinar la labor del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, evitando diferencias en los criterios de atención y fortaleciendo la capacidad institucional frente a un problema que aún requiere seguimiento especializado.

El ministro encargado informó también que las comisiones responsables de revisar las solicitudes de certificación y recertificación han sido reactivadas, con el fin de garantizar que cada expediente sea evaluado de manera técnica y transparente. Este proceso pretende asegurar que los pacientes reciban un reconocimiento justo de su condición.

De igual forma, se está dando seguimiento a quienes ya cuentan con certificación, verificando la evolución de su estado de salud y confirmando que las medidas de apoyo se mantengan vigentes. La revisión periódica de los expedientes se considera esencial para sostener la confianza en las instituciones.

El Minsa reiteró que la capacitación continua del personal sanitario es clave para enfrentar los retos derivados de la intoxicación con dietilenglicol, considerada uno de los episodios más graves de salud pública en la historia del país. La actualización de conocimientos busca que los profesionales estén preparados para responder con eficacia y sensibilidad.