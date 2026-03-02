Molinar reconoce 'rezago' educativo; empresarios piden cambios profundos

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció ayer, lunes, el "rezago" que existe en el sistema educativo panameño y se comprometió a actualizar las metodologías y contenidos para que los estudiantes adquieran las herramientas que les permitan competir con el resto del mundo.

Explicó que dicha transformación va más allá de lo académico; por ello, se está trabajando desde distintos frentes, iniciando con los cambios al diseño curricular y la construcción de nuevas escuelas.

Se enfocará también en la parte administrativa para que los procesos dentro de la institución sean más expeditos.

"Tenemos un proyecto de desarrollo del sistema educativo, tanto académicamente como en materia de estructura, muy ambicioso y pensado para el futuro", dijo.

El plan incluye programas de formación para que los jóvenes se ajusten a las exigencias del mercado laboral nacional e internacional.

El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (CoSPAE) considera que preparar a los estudiantes para el futuro requiere más que cambios en los aprendizajes y ampliar la cobertura educativa; se debe realizar un análisis profundo de las carencias del país a nivel profesional para que el proceso de enseñanza-aprendizaje responda a las mismas.

"Hay que dar una formación pertinente, no enseñar por enseñar, sino identificar cuáles son las necesidades reales del país y del mercado laboral, y ajustar la formación en función de eso", aseveró Carmen Sealy de Broce, presidenta del organismo.'



Este año, el Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional aspiran a unificar sus propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Educación.



La presidenta del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (CoSPAE), Carmen Sealy de Broce, considera que el sector educativo y el empresarial deben trabajar en conjunto por el mejoramiento de la educación en Panamá.



La ministra Lucy Molinar mencionó que su plan de transformación incluye cambios en la parte administrativa para que los procesos sean más expeditos.



Más de 876,605 estudiantes.

Mencionó que así como se instruye a los alumnos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, también se debe formar en habilidades socioemocionales como el pensamiento crítico, la comunicación asertiva, la capacidad de análisis y adaptación, porque el mundo va cambiando y las nuevas generaciones tienen que acoplarse a ello.

"El mundo cambia muy rápido y los jóvenes tienen que aprender incluso a desaprender y volver a aprender", afirmó.

Sobre la propuesta de crear un equipo nacional de actualización curricular encargado de reeditar los contenidos para que vayan acorde a los tiempos, Sealy de Broce señaló que será fundamental siempre que el sector educativo y el empresarial colaboren estrechamente.

"No basta con decir que no conseguimos talento. Las empresas deben precisar qué habilidades necesitan y la academia debe reaccionar. Gremios como el nuestro pueden ayudar a identificar esas brechas concretas y trabajar para cerrarlas, pero esto debe darse en ambas vías", subrayó.

Reiteró que el inicio del año lectivo 2026 es una oportunidad para avanzar hacia un modelo que verdaderamente prepare ciudadanos empleables, competitivos y capaces de responder a los desafíos productivos del país.

