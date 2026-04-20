MOP continúa trabajos de dragado preventivo en Puente del Rey y La Chorrera

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que ha intensificado los trabajos de dragado preventivo en Puente del Rey, Panamá Viejo así como en La Chorrera, como parte del Programa de "Horas Máquinas".

Este dragado tiene el objetivo reducir el riesgo de inundaciones y garantizar un sistema de drenaje pluvial más eficiente en el corregimiento de Parque Lefevre.

Informa el MOP que la intervención consiste en la limpieza y remoción de sedimentos para permitir un flujo más libre de las aguas del río Abajo. "Esta acción preventiva fortalece la resiliencia de las comunidades frente a la temporada de lluvias", precisa la entidad.

“Es fundamental que la ciudadanía colabore evitando arrojar desechos en los cauces, ya que nuestro objetivo es proteger a las comunidades de posibles inundaciones”, señaló Manuel Tejada, jefe de Metrovial.

En Puente del Rey se empleó una pala mecánica de brazo largo, que facilita la extracción de sedimentos y aumentan la capacidad de desalojo de aguas.

Los trabajos de dragados también se desarrollan en la quebrada La Onda, beneficiando a comunidades como Villa Unida y el sector de Potrero Grande.

En el sector de Villa Unida se realizaron trabajos de limpieza y desmonte en una extensión aproximada de 1.8 kilómetros, así como trabajos de dragado en un tramo de un kilómetro, mejorando la capacidad hidráulica del cauce.

Asegura la entidad que sus cuadrillas avanzan en la fase final de dragado en Potrero Grande, para posteriormente trasladar el equipo a otros puntos del distrito de La Chorrera, como parte de las acciones preventivas que están desarrollando.

Estas intervenciones benefician directamente a los residentes de estas comunidades, ya que ayudan a reducir el riesgo de desbordamientos y contribuir a la protección de viviendas, vías de acceso y áreas productivas.

Según el MOP estas acciones forman parte de su estrategia para anticiparse a los desafíos climáticos, reforzando la infraestructura urbana.