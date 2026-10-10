MOP identifica nueve puentes comprometidos; trabajan en restablecer el paso de autos livianos

Equipos y personal del Ministerio de Obras Públicas se mantienen desplegados en las zonas afectadas por el sismo, principalmente en la península de Azuero, donde se ejecutan trabajos para habilitar caminos, evaluar puentes y remover deslizamientos de tierra que afectan la conectividad de las comunidades, informó el ministro José Luis Andrade.



El titular del MOP explicó que se han impartido instrucciones para atender los tramos que comunican a Torio, Quebro y Arenas en Veraguas, así como facilitar el acceso hacia Tonosí, con el propósito de permitir, inicialmente, el paso de vehículos livianos y mantener conectadas a estas comunidades.



El ministro señaló que también se inspeccionan las estructuras de los puentes en los sectores afectados. Hasta el momento, se han identificado nueve puentes comprometidos, entre ellos el puente sobre el río Sari, donde se han dado instrucciones para iniciar trabajos que permitan restablecer, lo antes posible, el paso de vehículos livianos.



Andrade indicó que las evaluaciones continúan en distintos puntos, debido a que aún se trabaja en la identificación de todas las afectaciones ocasionadas por el sismo. Asimismo, se han dispuesto equipos para atender los deslizamientos de tierra y retirar el material que obstruye las vías.



Puentes de las Américas y Centenario se mantienen habilitados tras el sismo

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que las evaluaciones realizadas por la institución en los puentes de las Américas y Centenario no han identificado afectaciones que justifiquen el cierre de estas estructuras, por lo que ambos se mantienen habilitados para la circulación vehicular.



Andrade también advirtió sobre la difusión de videos falsos en redes sociales que han generado preocupación entre la población. Como ejemplo, mencionó imágenes de un puente atirantado que aparentemente se movía de un lado a otro y que, aclaró, no correspondía a ninguna de las estructuras sobre el Canal de Panamá.



El titular del MOP hizo un llamado a la población a verificar la información antes de compartirla, para evitar generar alarma y confusión en medio de la atención a la emergencia provocada por el sismo.