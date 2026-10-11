El presidente José Raúl Mulino arrancó su recorrido este domingo en los puntos afectados por el sismo ocurrido el pasado viernes.

El mandatario empezó su gira en Chitré, por los hospitales y luego continuó por otros puntos de esta provincia.

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Mulino aseguró que están recorriendo las zonas para dar el apoyo necesesario, recordando que mañana no habrá clases.

Quiere terminar de calmar la situación y arrancar el martes el país completamente activado.

El minitrso de Educación, Ventura Vega y el ministro de Seguridad, Frank Abrego acompañaron al jefe de Estado panameño.