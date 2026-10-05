Ordenan y formalizan la buhonería en todo el país

Después de años de incertidumbre, operativos de desalojo y una constante lucha por el sustento diario en las calles, los buhoneros panameños ven una luz de esperanza con la entrada en vigencia de la Ley 540, una normativa diseñada para dignificar su labor e integrarlos formalmente a la economía nacional.

Uno de los ejes centrales de la nueva ley es la creación del Registro Nacional de Buhoneros, el cual operará bajo la coordinación y rectoría del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), articulándose de manera directa con las diferentes alcaldías y municipios del país para llevar un control actualizado de los comerciantes.

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Asimismo, la normativa establece cuatro categorías para clasificar a los buhoneros de acuerdo con la modalidad en la que ejercen su labor tales como puestos fijos en casetas o kioscos, entre otras estructuras autorizadas, permitiendo un mejor ordenamiento territorial del área comercial.

Un aspecto clave que contempla el marco legal es la obligatoriedad de contar con permisos formales emitidos por los municipios, estableciendo además que el ejercicio de la buhonería en los espacios públicos queda reservado de manera exclusiva para ciudadanos panameños.

Más allá de las regulaciones y medidas de control, la nueva ley contempla un componente de apoyo socioeconómico mediante la implementación de programas de capacitación en diversos oficios, acceso a opciones de microcréditos y el fomento de proyectos productivos orientados a impulsar el crecimiento de los buhoneros.

Las autoridades municipales y de policía reiteraron que la implementación de esta ley se traducirá en operativos de supervisión para garantizar que los espacios públicos se utilicen de manera adecuada.