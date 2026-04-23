Panamá califica de 'grave atentado' la incautación de buque de bandera panameña por Irán

Panamá condenó la incautación "ilegal" por Irán de un buque de bandera de conveniencia panameña en el estrecho de Ormuz, una acción que el país centroamericano ha calificado de "grave atentado" a la seguridad marítima y contraria al derecho internacional.



"Panamá, país marítimo con la mayor flota mercante del mundo y miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condena de la forma más enérgica la incautación ilegal este miércoles, por parte de las autoridades de la República Islámica de Irán, del buque de bandera panameña y propietarios italianos, MSC-Francesca", señaló un comunicado de la cancillería panameña.



La nota oficial destaca que la nave transitaba alrededor del estrecho de Ormuz "cuando fue incautada y trasladada por la fuerza a aguas territoriales de Irán".



"Además -prosigue-, representan un grave atentado contra la seguridad marítima y constituyen una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga por que el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes de ningún tipo".



Esta condena de Panamá se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz, entre ellos el 'MSC-Francesca', por "operar sin los permisos necesarios" y aseguró que habían sido conducidos a la costa de Irán.



"Dos buques infractores, el 'MSC-FRANCESCA'- vinculado al régimen sionista- y el 'EPAMINODES', que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria", anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.



La Guardia afirmó que las acciones se debieron a la "alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz", lo que calificó como una "línea roja" para la República Islámica.



Un portavoz del Ministerio de la Marina Mercante de Grecia confirmó a EFE que el buque portacontenedores griego 'Epaminondas' fue atacado este miércoles en el estrecho de Ormuz, pero negó sin embargo que hubiera sido apresado por la Guardia Revolucionaria iraní.



Horas antes, la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, había reportado al menos dos ataques a embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz.



Estos hechos se producen después de que Trump prorrogara indefinidamente el alto el fuego con Irán que expiraba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.



Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, lo que Teherán ha denunciado como una violación de la tregua y por ello ha rehusado a participar en otra ronda de negociaciones.