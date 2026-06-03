Panamá genera empleos precarios y aleja los salarios del costo de la vida, revela estudio



El profesor Euclides Méndez, responsable de la investigación sobre la base de datos estadísticos relacionados con la ocupación, el empleo y el costo de la vida, señaló que en Panamá se generan empleos precarios cuyos salarios están alejados del costo de la vida.

Según Méndez, en Panamá hay un crecimiento sostenido desde el 2021 a la fecha; sin embargo, el mismo no llega a la población que, según él, "se está empobreciendo significativamente".

Las declaraciones de Méndez se dieron en el programa Reporte Estelar.

Las conclusiones de Méndez se dan luego de encabezar la investigación del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN), para la cual se utilizó la encuesta de mercado laboral que produce el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría, así como las herramientas de contratación del Mitradel e información del MEF.

El retorno a los niveles de desocupación de la pandemia

Méndez considera que el problema radica en que el crecimiento del país no está incidiendo en la situación laboral. Dijo que aumentó la ocupación, pero también la desocupación, que se sitúa en un 10.4% del total de la población económicamente activa (PEA).

El desempleo ha venido creciendo y estamos casi al nivel de desocupados del 2021, cuando salíamos de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, advirtió que actualmente la desocupación está al nivel del segundo año de pandemia.

"Ha habido un crecimiento de 17 mil desocupados entre 2024 y 2025. Los ocupados que hubo, aunque el gobierno reivindique que son una buena cantidad de empleos de la empresa privada, en realidad son empleos precarios", señaló.

La brecha salarial frente al costo de la vida

De acuerdo con los datos arrojados por la investigación, la mediana de salario en el país es de 755 dólares. Aunque aumentó respecto a 2024, dicha cifra está lejos del costo de la vida que, en ese tiempo y bajo estimaciones conservadoras, era de 1,075 dólares.

"En el 2019 faltaban 202 dólares para alcanzar el costo de la vida con un salario medio; ahora faltan 350 dólares", subrayó el investigador.

Para Méndez, esto quiere decir que, aun consiguiendo trabajo, los ingresos no alcanzan para cubrir el costo de vida. Explicó que esa media salarial está inflada por los ingresos de profesionales de los sectores de salud y educación, pero si se excluye a los empleados del sector público, la media del sector privado está cerca de los 700 dólares.

Los "varios Panamá" y el aumento de la pobreza

Dijo que existen varios Panamá: en uno de ellos, el 71% de los ocupados gana menos de mil dólares y uno de cada cuatro tiene ingresos menores a 600 dólares. "Esto indica que la tasa de pobreza está aumentando porque, al alejarse del costo de la vida y tener empleos con salarios precarios, estas personas pasan a ser pobres", sostuvo.

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Mencionó que en algún momento, la pobreza general en Panamá se situaba en un 17%, en su mayoría ubicada en áreas rurales distantes y en la zona de las comarcas, mientras que en el área urbana la pobreza llegaba al 7%.

Paralelamente, mencionó que un reciente estudio en la región de Centroamérica ubicaba a Panamá con un 22% de pobreza. Además, la proyección es que el costo de la vida va a aumentar entre un 6% y un 12%. "Fácilmente vamos a llegar al 26% de población pobre, e incluso en las zonas urbanas se va a incrementar significativamente", advirtió.

Recomendaciones para las autoridades y reformas urgentes

A juicio de Méndez, en Panamá tenemos que revisar el sistema de distribución de la riqueza y aceptar que todos producimos y sostenemos el sistema económico. Para el especialista, se trata de un principio de solidaridad humana, recordando que a los trabajadores no se les regala el dinero, sino que ellos mismos lo generan.

Añadió que, desde el punto de vista técnico, debe haber un aumento general de salarios y no solo del salario mínimo, porque las empresas aumentan los precios y los que no cobran el salario mínimo terminan pagando el incremento a las empresas, haciendo que estas ganen más.

Asimismo, planteó la necesidad de un control de precios en sectores que lo ameriten, así como poner un límite razonable a la tasa de ganancia. "Claro que una empresa tiene que ganar, pero no el 200% o 300% como pasa aquí", opinó. Otro punto sugerido fue establecer un control en las tasas de interés de la banca para liberar el sistema financiero.

De acuerdo con el investigador, la economía y la sociedad panameña se encuentran en una "olla de presión", por lo que considera urgente aliviar la carga, asegurando que existen los elementos técnicos para hacerlo.

"Mientras el criterio sea incrementar la tasa de ganancia de los que ya tienen bastante... La gente que más tiene hoy, y que hace la política, se puede ir del país; los demás nos quedamos aquí sin saber por qué estamos peleando", concluyó.