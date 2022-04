'Panamá vive un desastre educativo, porque no hay voluntad de solucionarlo'

"El reinicio de clases presenciales ha sido para nosotros un verdadero desastre educativo", de esta forma describe el secretario general de la Sociación de Educadores Veragüenses, Joaquín Rodríguez el primer mes de haber iniciado el periodo escolar 2022.

Plantea el dirigente gremial que: "No pensábamos que las condiciones de las escuelas eran tan deplorables cómo hemos estado percatándonos todos los días, todos los días hay nuevas protestas, sobre el tema de las infraestructuras que no se le dio la debida atención".

Recuerda que mucho del personal de mantenimiento de los planteles fue cesado en diciembre y no han sido recontratados.

"Todos los días hay protestas con el tema que falta personal administrativo, que fue despedido en diciembre y no han sido recontratados. Todavía todos los días hay protestas porque hay una cantidad elevada de estudiantes que no tienen habilitadas las aulas de clases", indica Rodríguez.

Destaca que hay un serio problema en la cadena de mando del Ministerio de Educación (Meduca), "no sabemos verdaderamente quién manda, pareciera que el mandato viene desde el ministerio de la Presidencia y no de la ministra de Educación. Y el equipo de trabajo que tiene la ministra no le acompañan, no tienen la calidad que tenían otros directores educacionales en regionales en otros tiempos",

A pesar de esta situación, los docentes se han mantenido atendiendo a los estudiantes, "conscientes que del papel que les toca jugar dentro de la sociedad en el tema de garantizar el aprendizaje a los estudiantes, pero se nos hace verdaderamente difícil en lugares donde se pueda medianamente las clases presenciales como tal, se hace verdaderamente difícil porque muchos centros escolares a pesar de no tener las condiciones los docentes están allí".

Quienes ha protestado y paralizado algunos planteles son los padres de familia familia "que ahora que regresamos a las aulas se han dado cuenta que las escuelas se quedaron en completo abandono, ya sea por parte de la dirección del planteal o porque el propio Meduca que se hicieron los procesos para las reparaciones no desembolsó los fondos para que los directores pudiesen hacer el trabajo que tenían que hacer".

El dirigente magisterial señala: "Nos llamó mucha la atención un director que barriendo los salones de clases y pasillos, porque no tienen personal de limpieza así mismo ocurrió con todos los docentes de la educación premedia en el área de San Miguelito que tomaron la decisión ellos de limpiar los salones para recibir a los estudiantes, porque no tienen el personal de aseo en las escuelas correspondientes".

Agrega que: "Esto es un mal de nunca acabar, ya que pareciese que no hay voluntad por parte de del Meduca o que estaban esperando que pasasen las internas del PRD para nombrar en esos puestos a los allegados a los triunfadores en esa contienda".

A la fecha, hay 151 escuelas no han podido regresar presencialmente, según el dirigente debido a la falta de supervisión, no se hizo el mantenimiento, "algo en la cadena de mando que no funciona, es hora que se cambien a las figuras en toda la cadena de mando, porque no sirve que cambies la cabeza de mando si las otras no funcionan.

Concluye lamentando que toda esta improvisación y falta de voluntad le ha hecho mucho daño a la educación y a los estudiantes.

