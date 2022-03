Planteles en mal estado: una asignatura sin aprobar

Las clases presenciales inician desde hoy, y la meta de que las escuelas estén ocupadas al 100% no es algo que se cumplirá, debido a factores como las condiciones de los planteles y la cantidad de estudiantes. Incluso, hay comunidades educativas que se preparan para realizar protestas, si no se mejora el estado de sus escuelas.

En una asamblea general virtual, las organizaciones pertenecientes a la Acción Magisterial Unida de Panamá (Amup), abrieron los micrófonos para que docentes de varias escuelas del país expusieran su situación. Por ejemplo, en la Escuela Belén, en La Concepción de Bugaba, en Chiriquí, las clases iniciarán el 14 de marzo y no es por la disposición emanada del Ministerio de Educación (Meduca), sino porque en este plantel no hay baños y se espera un paliativo por parte de las autoridades. En tanto, se espera una protesta de la comunidad educativa de la Escuela Antonio José de Sucre, en David, Chiriquí, frente a las estructuras del plantel, cuya construcción no ha culminado, exigiendo que esta se agilice. Los estudiantes de esta escuela darán clases en la sede de la Universidad Oteima.

Por otra parte, la Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega iniciará clases con la mitad de sus 2,200 estudiantes asistiendo una semana, y la otra mitad la siguiente semana. El área oeste de la histórica escuela no cuenta con luz, porque antisociales robaron los cables de alta tensión, que además alimentan a algunos talleres usados por los estudiantes para su práctica.

En tanto, Azael Madrid, educador del Instituto de Artes Mecánicas, en Divisa, comunicó que el plantel abrirá al 100% de su capacidad, pero el mismo carece de agua potable.

En el Primer Ciclo Panamá, los educadores esperarán que en esta semana lleguen los tanques de reserva de agua prometidos por el Meduca, ante los problemas con el vital líquido que tiene la vetusta escuela. La profesora Milagros González anunció que, si a más tardar, el viernes no tienen respuesta, el lunes 14 de marzo, cuando deben iniciar clases por ser un plantel de premedia, realizarán una jornada de protesta.

En el Colegio Abel Bravo, en Colón, la profesora Andrea Rodríguez informó que no hay agua y que la directora del plantel confía en que antes del 14 de marzo, cuando deben iniciar clases, se solucione el problema. Además, agregó que la mayoría de los aires acondicionados están dañados. En esta escuela se decidió iniciar las clases en forma escalonada, dos niveles por día, pero con 100% cada grupo.

En el Jephta B. Duncan, el colegio con más alta matrícula en el este de la capital, la mitad de los estudiantes asistirán una semana y la otra mitad la siguiente semana. El mismo cuenta con 3,400 estudiantes.'

En el caso del Colegio José Daniel Crespo, en Chitré, el profesor Arnulfo Montilla comunicó que comenzará clases con dos niveles por jornada y, durante el primer mes, se darán menos minutos de clases para ver como camina la situación.

La educadora Bianeth López, de la Escuela Bilingüe Nievecita en Las Tablas de Changuinola, denunció que no hay agua y que a pesar de esta limitante la dirección regional de educación de Bocas del Toro no les autorizó dividir los grupos. Este colegio tiene 1,200 estudiantes, 800 en la mañana y 400 en la tarde, con un promedio de 35 estudiantes por grupo y en espacios reducidos.

Por otra parte, el Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folclor de David, Chiriquí, no comenzará clases en forma presencial, sino virtual, ante el estado de la escuela. La profesora Nora de Samudio comentó que carecen de agua potable, luz eléctrica y espacio físico para un buen desenvolvimiento de las clases.

La situación es similar en los planteles de Panamá Oeste, donde el periodo escolar inicia con distintos contratiempos en varios centros escolares de pre media y media, principalmente a causa de retrasos en trabajos, litigios legales y sobre población escolar entre otros.

Según cifras estimadas del Meduca unos 139,978 estudiantes de primaria, premedia y media deberán retornar a clases presenciales en 241 centros escolares de esta provincia.

La mayor concentración de escolares se registra en los distritos de La Chorrera y Arraiján, en donde la demanda de cupos ha superado la capacidad de aulas escolares; en parte debido a la migración de alrededor de 5 mil alumnos del sistema escolar privado al oficial.

Según el Meduca, dos colegios de Arraiján, tres del distrito de La Chorrera y uno de Capira no podrán iniciar clases presenciales.

En el distrito de La Chorrera, los colegios Pedro Pablo Sánchez, Moisés Castillo Ocaña y Guillermo Endara Galimany enfrentan dificultades para el inicio de clases debido a litigios legales, demora en culminación de obras y daños estructurales.

Con respecto al colegio Pedro Pablo Sánchez la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A (Aprocosa) informó al Meduca que los edificios A y B serán entregados el 21 de marzo de este año; la enfermería, administración y pabellón C estarán listos el 31 de marzo. Óscar Herrera, director regional del Meduca, indicó que debido a ello las clases en este plantel iniciarán de forma virtual, al menos durante el primer trimestre. Admitió, además, que este plantel enfrenta una sobrepoblación escolar. "Todos los salones están a su máxima capacidad".

La vuelta a clases de modo virtual implica para los docentes el uso de plataformas como Microsoft Teams y Whatsapp entre otras.

En el colegio Moisés Castillo Ocaña la situación es aún más complicada; debido a la demora en un proceso de cesión de contrato que mantiene paralizado los trabajos de ampliación y rehabilitación. Con relación a esta situación el viceministro de Infraestructura, Ricardo Sánchez, explicó que el reinicio de los trabajos dependerá de la celeridad con la cual la Contraloría de la República refrende el nuevo contrato con la Constructora SIMASAU no de los compromisos con esta nueva empresa, es que se habiliten 40 aulas para iniciar clases presenciales a más tardar el 21 de marzo.

No obstante, los docentes de este centro educativo informaron que por parte de la dirección del plantel no han sido informados de una fecha probable para el inicio de clases.

En tanto que, el inicio de clases en la escuela Guillermo Endara Galimany, dependerá del resultado del informe que debe remitir el Centro de Laboratorio de la Universidad Tecnológica de Panamá sobre el estado estructural de un edificio. El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres del Sistema Nacional de Protección Civil recomendó clausurar temporalmente el edificio B y el auditorio.

Por parte del Meduca, ya se estableció un plan para ver problemas estructurales y de mantenimiento en el colegio.

En el distrito de Arraiján la sobrepoblación escolar, proyectos de ampliación de escuelas sin concluir y la falta de agua potables son algunos de los mayores problemas para el inicio de clases. Abdiel Becerra, secretario de organización de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, calificó de "muy difícil" la situación en las escuelas de este distrito.

En el Instituto Profesional y Técnico Fernando De Lessep, debido a la migración de alumnos de escuelas particulares a oficiales hay grupos de 40 estudiantes. Ante esta realidad una de las opciones sería dividirlos en grupos de 20 y atenderlos por semana, dijo el docente.

La comunidad educativa de este plantel aún aguarda por la construcción de 10 aulas regulares y tres salones para estudiantes con capacidades especiales. Además de una pista de atletismo, cancha sintética, auditorio, muro perimetral incluyendo el equipamiento de los talleres industriales y mobiliario de seis aulas.

Para hoy los docentes han programado una asamblea en donde se decidirá si es posible impartir clases presenciales o continuar de forma virtual.

Mientras que en el Cristóbal Adán Urriola (CADU), durante una visita de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos al colegio, el pasado sábado, los docentes insistieron en que los trabajos de construcción y remodelación no se han culminado. La razón de ello, indicaron los docentes, es la falta de desembolso de las partidas presupuestadas a la empresa encargada del proyecto.

Además de ello existen problemas como falta de mobiliario (sillas, tableros, murales, escritorios), falta de agua potable pese a contar con un tanque de almacenamiento de 10,000 galones; además de tanques sépticos totalmente colapsados. Aun bajo las condiciones en que se encuentra el plantel, los docentes afirman estar dispuestos a iniciar clases semi presenciales.

Al respecto la Gobernadora de Panamá Oeste Sindy Smith en conjunto con la Representante de Arraiján Elda Tuñón, se comprometieron a realizar las diligencias con el Idaan envíen carros cisterna en tanto que la Fuerza de Tarea Conjunta asumirá la tarea de limpieza del tanque séptico.

El director regional del Meduca, Oscar Herrera dijo que procedería a firmar los cheques para agilizar la compra del mobiliario que se necesita para el inicio del año escolar.

