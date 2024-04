¿Por qué algunos planes vacacionales terminan en pesadilla?

Reportes de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) revelan que desde 2009 hasta marzo de 2024 se han recibido 1,882 quejas por $7,304,639.00 contra agentes económicos dedicados a vender planes vacacionales.

El informe indica que las cláusulas abusivas, con 587 casos por $3,424,988.17, lideran estos reclamos, seguido de la falta de información (430 por $1,145,491.31), incumplimiento de contrato (288 quejas por $1,447,631,34) y la devolución de dinero (161 por $441,295.89).

Las otras causas de las reclamaciones presentadas por consumidores afectados son: resolución de contrato, el incumplimiento de servicio, anulación de contrato, cobro indebido, aclaración de contrato y venta engañosa.

La Acodeco ha atendido reiterados reclamos de consumidores contra empresas, que tienen como modus operandi la invitación a una cena informativa sobre las bondades de adquirir un paquete vacacional, tales como descuentos y estadías gratuitas en diversos destinos turísticos, dentro y fuera del país, resaltando a su vez la condición de tarjetahabientes de los futuros clientes.

En las propuestas incluso les ofrecen supuestas facilidades de financiamiento del costo total del plan.

Y en caso de no poder concretar el pago requerido dentro del contrato, cuyo monto sobrepasa el límite de la tarjeta de crédito, les aseguran que la cifra pagada les sería reembolsada, si no quieren seguir con el plan.

Acodeco recomienda a los consumidores, que antes de suscribir un contrato para adquirir un paquete o plan vacacional, se debe obtener la mayor información posible de la empresa dedicada a esta actividad.

Para ello es fundamental verificar la dirección exacta o domicilio actual en el país, los antecedentes, opiniones y experiencias de otros compradores sobre los servicios ofrecidos por el proveedor; no dejarse seducir por ofertas maravillosas a primera vista y no facilitar su tarjeta de crédito si no está seguro de la transacción.

También recuerda que, ante cualquier ofrecimiento de un crédito adicional, esta operación le corresponde hacerla al consumidor con el banco.

Es importante leer con detenimiento todas las cláusulas del contrato antes de firmarlo, confirmando a su vez, que la información brindada verbalmente por el representante de la empresa, coincida con la establecida por escrito dentro del contrato; y finalmente, conservar todo documento firmado y extendido por el proveedor, para acreditar la relación de consumo así como los pagos efectuados.

La Acodeco informó que entre 2009 y 2014, los agentes económicos con más quejas por planes vacacionales son Decameron (379), Continental Voyages PTY, S.A. (173) y El Poblado Resort Club & Services (178).



