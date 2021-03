¿Por qué padres de familia y docentes en Panamá consideran que el año lectivo 2021 debe ser a distancia?

Ante la posibilidad de un reinicio de clases para el segundo o tercer trimestre de manera semipresencial o presencial, el secretario general de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá, Aldo Bazán dijo que ellos apelan que el año completo sea a distancia.

"Coincidimos en que el mejor planteamiento para la educación de nuestros hijos son las clases presenciales, pero existen tres factores que están impidiendo eso, primero no existe una salubridad en todos los centros educativos, segundo no existe una buena infraestructura de muchos plantes, algunos no cuentan ni siquiera con agua potable y el tercero es el económico, ya que muchos padres no están trabajando y no han podido buscar los mecanismos por su cuenta para adquirir ciertas herramientas para que sus hijos puedan continuar las clases", dijo el padre de familia.

Aunado a esto, existe una población de estudiantes que incluso antes de la pandemia utilizaban el transporte público para poder dirigirse a sus colegios y de darse la posibilidad de las clases presenciales, los estudiantes tendrán que viajar en este tipo de transporte, lo que acarrearía aglomeraciones y posibles contagios.

Por lo que a su juicio, las clases deberían ser a distancia por lo menos este año lectivo 2021.

Mañana 1 de marzo inician las clases a distancia tal y como lo estableció el Ministerio de Educación (Meduca) meediante el Decreto Ejecutivo Número 25 del 14 de enero de 2021.En su artículo 2 el Decreto establece que para el primer trimestre las clases serán a distancia.

Pero se evaluará periódicamente con el Ministerio de Salud (Minsa), las condiciones epidemiológicas de cada región educativa con el fin de valorar la transición a otras modalidades, en el segundo y tercer trimestre, de acuerdo a las condiciones de bioseguridad de las diferentes regiones educativas.

Los docentes y el personal administrativo de las escuelas particulares y públicas se encuentran en la Etapa 2B según lo tiene contemplado el Ministerio de Salud (Minsa).

Sin embargo, el dirigente magisterial y secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Abrego manifestó que no solo el tema del proceso de vacunación es necesario tenerlo en cuenta antes de un posible reinicio de forma presencial o semipresencial, sino también la verificación de los centros educativos que aún no se les ha otorgado el Fondo de Educación y Calidad Educativa (Fece).

"Los recursos son necesarios para la compra de insumos y además se debe devolver a sus puestos de trabajo a los miles de trabajadores manuales que fueron destituidos en el 2020", agregó el docente.

El agua potable en las escuelas que no cuentan con este suministro, es de vital importancia añadió Abrego, teniendo en cuenta que es uno de los requisitos para poder cumplir con las medidas de bioseguridad ante la pandemia.

El dirigente magisterial Humberto Montero reiteró que existen personas que "están abanicando la posibilidad en los próximos trimestres de forma presencial, pero realmente los colegios no están aptos para recibir a los alumnos".

Más de 1,800 escuelas están enfermas a nivel nacional agregó el dirigente Montero, ya que sus infraestructuras no son las óptimas, "aún hay planteles con problemas de fibra de vidrio y es necesario contemplar todas las medidas de bioseguridad para que tanto docentes, personal administrativo y los estudiantes no se enfermen ni de covid-19, o de otras enfermedades", puntualizó el docente.

De acuerdo con Bazán, para este inicio de clases es claro que habrá un hacinamiento de clases virtuales por salón, ya que hasta el año pasado los colegios oficiales, ya que por ejemplo el colegio Jeptabeth Duncan tiene 38 alumnos por salón y si se le suman los estudiantes que han migrado de las escuelas particulares a las oficiales, habrá un incremento en cada aula virtual.