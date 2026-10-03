Precios inflados y falsas rebajas: Acodeco lanza advertencia de cara al Black Weekend

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advierte a los consumidores sobre prácticas de publicidad engañosa en las que algunos locales incrementan los precios semanas antes de eventos como el Black Weekend para simular falsos descuentos.

Para evitar caer en este engaño, la institución recomienda tomar fotografías previas de los productos y sus precios habituales, lo que permite comparar y verificar si realmente existe una rebaja, dijo administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco ) en Panamá es el licenciado Ramón Abadi Bali.

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En caso de detectar irregularidades, los ciudadanos pueden interponer denuncias de forma anónima o formal a través de la página web acodeco.gob.pa, el correo info@acodeco.gob.pa, la línea 311 o en las distintas oficinas regionales a nivel nacional.

Las sanciones económicas para los comercios infractores o reincidentes pueden alcanzar hasta los 25,000 balboas según lo estipulado por la ley.

Asimismo, la entidad recuerda que los compradores mantienen su derecho a cambio de mercancía en ofertas, por lo que es fundamental consultar las políticas de garantía de cada establecimiento antes de realizar la compra.

Si el comercio no ofrece garantías o las condiciones no son favorables, se aconseja no adquirir el producto y buscar otras alternativas en el mercado, promoviendo siempre un consumo responsable y financiero.