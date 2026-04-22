Varios mensajes escritos en las paredes de los baños del centro educativo 'Guillermo Endara Galimani', en el distrito de La Chorrera, que advertían de un supuesto tiroteo a lo interno de este colegio para el día de mañana, generaron intranquilidad en la comunidad educativa.

Ante la aparición de estos mensajes, unidades de la Policía Nacional (PN) acudieron al plantel educativo para realizar las primeras investigaciones.

Uno de los mensajes escritos señala el día 23 de este mes como la fecha exacta para la realización del supuesto tiroteo.

Los padres de los estudiantes se enteraron de los mensajes amenazantes una vez fueron publicados en un grupo de WhatsApp de esta escuela.

Ante esta situación, los acudientes han expresado su temor, añadiendo que se abstendrán de enviar mañana a sus hijos a la escuela.

En otro grupo de WhatsApp de esta escuela, también se cuestiona a la dirección del centro educativo 'Guillermo Endara Galimani', por guardar silencio ante la aparición de este tipo de amenazas.

Rufino Rodríguez, director regional del Ministerio de Educación (MEDUCA) en Panamá Oeste, dijo que ya se ha identificado a un estudiante de premedia como el presunto autor de las amenazas.

Los estudiantes —dijo Rodríguez— también deben aprender a medir sus consecuencias, "porque aunque sea un tipo de broma o algo que es viral en redes, nosotros no podemos permitir que eso ocurra en nuestro país".

Dijo además que se tomarán medidas disciplinarias enérgicas, porque no se puede permitir que el resto de los estudiantes se vea afectado por este tipo de acciones.

Este miércoles, la escuela había sido sede de un evento denominado “Ruta de Orientación Vocacional”, organizado por el Ministerio de Educación para fortalecer la toma de decisiones sobre el futuro académico de los jóvenes de 7.°, 8.° y 9.°.