Rector apuesta por la innovación

La Universidad de Panamá se prepara para incorporar una nueva carrera de Inteligencia Artificial como parte de la transformación académica que impulsará el rector electo, José Emilio Moreno, quien asumirá el cargo mañana.

Moreno confirmó en Nex Noticias que ya se dio la orden a la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación para estructurar esta nueva oferta académica, que se sumará a las licenciaturas recientemente creadas en Ciencia de Datos e Internet de las Cosas.

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"Tenemos que ofrecer carreras de actualidad que vayan de acuerdo a las exigencias del siglo XXI", afirmó Moreno, quien adelantó que la universidad también contempla recurrir a profesores extranjeros para fortalecer estas áreas y establecer alianzas con el sector privado.

En lo que respecta al presupuesto, el profesor Moreno hizo un llamado a las autoridades del Ejecutivo. Luego del recorte sufrido en 2026, cuando se fijó en 317 millones de dólares, la propuesta presupuestaria preliminar para el próximo periodo fiscal que asciende a 379 millones de dólares (aún no ha sido aprobada).

Explicó que los institutos de investigación, posgrados y la vicerrectoría de extensión generan ingresos propios mediante capacitaciones y maestrías, pero enfrentan trabas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

"Es como tener el dinero, pero no podértelo comer. Si los investigadores no pueden usar lo que generan para mejorar sus laboratorios y equipos, se desestimula la autogestión", cuestionó.