Rehabilitación iniciará en un año

En un año deben iniciar los trabajos de rehabilitación de la carretera Panamericana entre Loma Campana y Santiago, luego de que este jueves se entregara la orden de proceder de esta obra que se realizará bajo Asociación Público Privada (APP).

Fermín Ramírez, director de Ingeniería del consorcio Vías del Istmo, S.A., a la cual se le adjudicó el contrato por $312 millones, señaló que la Panamericana presenta daños por falta de mantenimiento, siendo el tramo de Campana uno de los más deteriorados.

En el primer año, el consorcio deberá entregar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, el financiamiento, los diseños y darle mantenimiento a la vía, previo al inicio de la construcción.

Se estima que las labores demoren unos tres años, luego de los cuales el consorcio deberá darle mantenimiento por 15 años al tramo de 192 kilómetros.

Entre las mejoras que se le realizará a esta parte de la Panamericana, se incluye la construcción de 15 retornos en Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago.

Adicional, se ejecutarán obras de seguridad vial, señalización horizontal y vertical, dos estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías de descanso.

El proyecto debe generar más de 2,000 empleos directos y 4,000 indirectos, de acuerdo con el ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade.

Centenario

Para el mes de junio, debe publicarse la convocatoria para la ampliación y rehabilitación de la Vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera, que comprende 42.5 kilómetros.

En el caso de la Vía Centenario será ampliada a seis carriles y la autopista a ocho carriles.

Este proyecto incorpora carriles que tendrán peaje, medida que ya ha sido anunciada.

Se espera que para agilizar este proyecto se proceda con una licitación directa sin que se realice una precalificación, como aconteción con los otros dos hechos por APP.